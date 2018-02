„Jednou Kevin uletěl, ale na zavolání se vrátil. Tím to začalo“

Studnice /FOTO/ - Žakelínka, Míša, Kuki, Kevin, Mája, Persik a Robin. Tato pestrobarevná partička papoušků si v sobotu čechrala pírka ve studnické sokolovně.

Jejich majitelé jim tam dopřávají přirozeného pohybu a volného létání. Cíl je jednoduchý - přivolat papouška na zavolání. Až se oteplí, vyrazí trénovat pod širé nebe.

Kevin je papoušek patagonský. Ještě mu ani nebyl rok, ale pod šikovným vedením svých majitelů nepotřebuje klec. „Doma má svoje bidýlko, ale obývá celý byt. Může všude, vyrůstá s dalšími zvířaty a třeba psy docela terorizuje. Možná si dokonce i myslí, že je jedním z nich, protože si často vykračuje po zemi a někdy vydává štěkavé zvuky,“ smějí se Lukáš Cvejn s přítelkyní Nelou Krátkou. Oba jsou ze Studnice a o volném létání papoušků nejprve neměli ani tušení. „Jednou nám Kevin uletěl, ale na zavolání se vrátil. Až poté jsme se dozvěděli, že jsou skupiny lidí, které volnému létání věnují. Nejbližší možnosti byly dvě stě kilometrů daleko. Rozhodli jsme se hledat něco blíž a postupně sehnali další zájemce,“ popisují loňské začátky. V kraji jsou nejspíš jediná skupinka. V plánu už mají i několik venkovních a veřejných akcí.

Volné létání dopřává svým mazlíčkům i Pavlína Cardová z Červeného Kostelce. S Májou a Persikem na ramenou ji nelze přehlédnout. Velké modrožluté ara ararauna si paničku hlídají a něžně ji oždibují svými silnými zobáky. „Percikovi se moc létat nechce, je to lenoch. Vloni se nám na týden ztratil, našel se až v Suchém Dole. Mája už létá pěkně. Chce to pravidelný trénink, začíná se na kšírkách,“ popisuje chovatelka. Její dcera Lucinka zase hrdě ukazuje teprve pětiměsíčního Robina. Je to aratinga sluneční a jeho peří se postupně mění ze zelené na žlutou. Zatím je to takový uličník.

Do studnické sokolovny zavítali i František Škrabal z Úpice s papoušky žako Míšou a Kuki. Dalšího žaka - Žakelínku přivezli manželé Milena a Vratislav Vrábelovi z České Skalice. Příští volné létání se plánuje opět za dva týdny. „Přivítáme každého, s papouškem i bez,“ vzkazuje parta nadšenců.