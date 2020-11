První část zakázky ve výši 124 lůžek dodala firma do skladů již týden po podpisu smlouvy.

„A na dalších naši zaměstnanci usilovně pracují,“ ujišťuje jednatel společnosti Radek Jakubský, který si je dobře vědom, že situace je vážná. "Český trh potřebuje naši pomoc. Pokud bude potřeba, jsme připraveni navýšit výrobní kapacity, vyrobit další stovky lůžek pro pacienty s koronavirem a dodat je i dalším nemocnicím," sdělil Jakubský.

Už více než týden pracuje zhruba 180 zaměstnanců intenzivně na zakázce pro SSHR. Výrobní linka jede na 120%. Jak dlouho toto nasazení v meziměstské výrobně potrvá? „Jak bude třeba,“ odpovídá Radek Jakubský.

Během dnešního dne a soboty poputuje přímo ze skladů společnosti celkem 300 lůžek do provizorní nemocnice, která vzniká v pavilonu G brněnského výstaviště.

„Jedná se o lůžka, která jsme vyráběli pro Státní správu hmotných rezerv. Původně měla být v Brně lůžka jiného výrobce, ale ten podle našich informací nestíhá dodávat, takže z rozhodnutí ministra zdravotnictví se využijí naše lůžka, která máme na skladu,“ vysvětluje vedoucí marketingu Jan Bergman, že Proma Reha „supluje“ naplňování zakázky, kterou měla plnit konkurenční firma.

„Čerpáme tím naši plánovanou dodávku do skladu hmotných rezerv a pak uvidíme, jestli ho od nás budou chtít doplňovat. Rozhodnutí vlády padají ze dne na den – ve středu jsme se to dozvěděli a dnes je už navážíme do Brna,“ dodal Jan Bergman, který Deníku exkluzivně poodkryl jak se ve výrobním provozu v Meziměstí rodí plně elektricky polohovatelná zdravotnická lůžka - od objednávky po dodání kompletního výrobku. Více najdete na webových stránkách Deníku.