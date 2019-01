Česká Metuje - V pondělí pozdě večer se českometujský starosta Jaroslav Vaněček a jeho zástupce Josef Rotter vrátili z „audience“, kterou si vyžádali u ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka. Cílem jejich mise bylo seznámit místopředsedu vlády se situací, která posledních několik týdnů nenecháva v klidu obyvatele obcí na Náchodsku, v nichž by z rozhodnutí vedení České pošty měly zaniknout kamenné pobočky.

Ilustrační foto | Foto: Archiv VLP

„Ministr nás přijal v pondělí odpoledne po půl páté a věnoval nám bezmála celou hodinu. Předali jsme mu petici proti uzavření provozoven České pošty podepsanou 1300 obyvateli a podrobně mu vylíčili obavy z dopadu takovéhoto kroku, pokud by k němu došlo,“ informoval nás včera Jaroslav Vaněček o podvečerním setkání. „Byli jsem příjemně překvapeni, že ministr měl dostatek informací k této problematice a věděl o co jde,“ uvedl starosta České Metuje.

Podle ministrových slov není plánována úspora státního podniku úměrná servisu, které tyto pobočky zajišťují právě v místech, kde je nižší koncentrace obyvatel, a vedení pošty se může zdát provozování těchto poboček méně lukrativní. „Zrušení poštovních poboček není správným krokem k udržení občanského standardu ve venkovských a odlehlých oblastech,“ uvedl Jiří Čunek.

Přesně ode dneška za týden až do konce roku by měl v obcích začít kombinovaný model fungování poštovních služeb – to znamená, že bude fungovat jak kamenná pobočka, tak i mobilní doručování, které už v mnoha obcích na Náchodsku takto funguje. „Ano, od prvního října tomu tak bude,“ potvrdila nám včera odpoledne tisková mluvčí České pošty Dita Václavíková. „U nás už tento dvojí systém nějaký čas funguje a myslím, že se až tak moc neosvědčil. Když zásilky rozvážela ,naše’ pošťačka, tak dopis dala tomu, komu byl určený. Teď tomu tak nemusí být,“ říká starosta České Metuje Jaroslav Vaněček, a jako příklad uvádí sám sebe, když doporučený dopis adresovaný na jeho jméno a soukromou adresu doručila motorizovaná pošta na obecní úřad.

„Dnes chci kontaktovat starosty obcí, jejichž pošty jsou v ohoržení a sdělit jim výsledek našeho setkání s ministrem. Jestli ale k něčemu bylo nakonec prospěšné to si zatím netroufám říct,“ dodal.