Náchod - Čelní představitelé kraje a jeho zdravotnictví nám servírují, jak jsou změny ve vedení krajských nemocnic „plně v kompetenci Zdravotnického holdingu a vycházejí z představ o jiném způsobu řízení". Nedozvěděli jsem se však, jaké ty představy jsou, proč ředitel náchodské nemocnice nemá dál zůstávat v jejím čele a co snad mělo být dosud špatně. Místo toho se nám ve zdravotnictví slibují lepší zítřky.

Nemocnice v Náchodě. | Foto: DENÍK/ Regina Hellová

Je to však už minimálně pět let, co čelní krajští politici tvrdí, jak velkou prioritou je řešení špatného stavu nemocnice v Náchodě a není problémem nová výstavba během krátké doby. Byť se tomu chce věřit, slyšeli jsme to už mnohokrát a výsledek stále není.

A tak ve stínu toho sílí pochyby, že by konec ředitelování Miroslava Vávry, který se nebál o stavu nemocnice hovořit jasně, mohl být určitým vyústěním napjaté situace v krajském zdravotnictví, a to i mezi zdravotníky a hejtmanstvím, ohledně připravované výstavby. Ta měla už dávno začít a v příštím roce se otvírat, jenže když vše dobře půjde, otevře se nejdřív za pět, šest let, pokud příští rok začne.

Jestliže vedení kraje čelí kritice, že termín stavby náchodské nemocnice se prodlužuje a hrozí jí kolaps v případě nenadálé havárie, ke kterým už zde dochází, pak by se nemělo schovávat za sliby, stejné jako přes kopírák už několik let. K uklidnění situace a pochopení by stačilo málo. Přiznat, že u tak obří investice se to prostě nepovedlo a vynaložit veškeré síly, aby už se postupovalo co nejrychleji.

Tady se totiž nehazarduje v prvé řadě s křesly na hejtmanství či ve vedení špitálu, ale se zdravím a životy tisíců zdejších obyvatel. I přes sliby osobní zodpovědnosti krajských politiků za stavbu, až nedejbože dojde na naše zdraví, jen sliby nám nepomohou.

Pavel Bednář, šéfredaktor