Jeřáb usadil lávku přes Metuji, do Teplických skal se od vlaku půjde bezpečněji

/FOTO, VIDEO/ Přestože od vlakové zastávky Teplice nad Metují-skály to jsou ke vstupu do Teplických skal jen necelé tři stovky metrů, tak právě tyto úvodní kroky jsou pro návštěvníky mířící na turistický okruh zřejmě nejnebezpečnějším úsekem. Musí ho totiž projít po krajnici vozovky. To ale nyní změní nově vystavěná lávka, která elegantním obloukem překlenuje řeku Metuji.

Jeřáb usadil lávku přes Metuji, do Teplických skal se od vlaku půjde bezpečněji | Video: Hasiči Teplice nad Metují

„Lávka už co nevidět umožní přechod od zastávky na lesní cestu spojující autokemp s parkovištěm u skal,“ potvrzuje starosta Teplic nad Metují Josef Bitnar, že pasažéři z vlaku budou mít klidnější cestu. Myšlenka na lávku, kterou by se vyřešilo spojení s bezpečnou stezkou vedoucí za řekou, vznikla zhruba před 12, 15 lety. „Už v roce 2010 existovalo stavební povolení na výstavbu podobné lávky. Bohužel k realizaci tehdy nedošlo a tak jsme tu myšlenku vloni obnovili a výsledek vidíte,“ dívá se starosta směrem k lávce, na jejímž začátku dlaždiči dolaďují vstup a pokládají pískovcové kostky. Vlastní mostní konstrukce je oblouková o rozponu téměř dvaceti metrů a překonává převýšení přibližně 1,1 metru. Čistá průchozí šířka činí 206 cm. Hlavní obloukové nosníky jsou tvořeny z lepeného lamelového dřeva, jsou propojeny pomocí ocelových příčníků a ztužidel. Dřevěná mostovka je tvořena z hoblovaných bukových fošen položených na podélných lepených hranolech. Založení konstrukce je na pilotech, nosné pilíře jsou ze železobetonu pohledově obložené pískovcem. Soutěž na výběr dodavatele byla vypsána na přelomu roku. „Těch firem, které to umí, v Čechách příliš není. Měli jsme čtyři nabídky a vyhrála ta nejlevnější od společnosti Lekon, která akci projekčně připravila i zrealizovala,“ zmiňuje starosta. Mostní oblouková konstrukce o rozponu téměř dvaceti metrů se rodila z přivezených komponentů zhruba týden na nedalekém parkovišti. Když byla lávka smontovaná, tak přišel čas na její přepravu na místo určení. „Po odjetí posledních večerních linkových autobusů jsme uzavřeli silnici a jeřáb ji umístil. Zhruba za hodinu a půl byla usazena na svém místě,“ uvedl starosta k noční instalaci. Lávka má podobu mírného oblouku, který lahodí oku a nenásilně překonává převýšení 1,1 metru. „Teď už jenom dodělat vodorovné dopravní značení pro přechod a určitě během června lávku zprovozníme pro veřejnost,“ dodává starosta k dílu, stálo městskou pokladnu zhruba 1,5 milionu korun. Lávka tak zvýší bezpečnost turistů mířících do skal a studentů nedaleké střední školy. „Když přijedou vlakem, tak musí jít po úzké frekventované silnici beze chodníků,“ dívá se na úsek komunikace s nepříjemnou zatáčkou, který po položení nového asfaltu některé „závodníky“ svádí k rychlejší jízdě. To vzápětí demonstruje červený sporťák. „Tak ten určitě jede padesátkou,“ kroutí hlavou starosta nad riskantní jízdou řidiče, který odhadem stokilometrovou rychlostí frčel směrem na Adršpach. Dalším vytyčeným úkolem radnice je docílit rekonstrukce vlakové zastávky. „Řešíme to už druhým rokem se Správou železnic. Jde nám zejména o opravu přístupového schodiště vedoucího od zastávky k silnici. Podle posledního jednání to ale už vypadá nadějně, že snad příští rok by mohlo k té rekonstrukci dojít,“ věří starosta, že schody, které jsou v podstatě v původním stavu někdy z roku 1906, se dočkají opravy.