Veřejnost má ještě dnes a o víkendu příležitost seznámit se s historií starou přes sto let. Legiovlak je přístupný zdarma do 12. června. Ve všední dny od 8 do 18 hodin, zítra a v neděli od 9 do 19 hodin. Komentované prohlídky pro veřejnost se konají ve všední dny od 14:00, o víkendech pak každou celou hodinu.