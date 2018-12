Královéhradecký kraj - Zatímco hory zažívají většinou bílé Vánoce, v nížinách si můžete vsadit na bláto. Ani letos to zřejmě nebude jinak.

Sníh v Krkonoších | Foto: DENÍK/Michal Fanta

Se sněhem na Vánoce se v posledních letech setkáváme nejčastěji jen na pohlednicích. Ty tam jsou doby, kdy se štědrovečerní večeře a rozdávání dárků odehrávaly v kulise sněhu padajícího za okny. Českou vánoční tradicí se tak stává kromě bramborového salátu a řízku z kapra i bláto.

Sníh v Hradci odvál čas

V Hradci Králové byly poslední „bílé“ Vánoce v roce 2010. „Tehdy na Štědrý den napadlo pět centimetrů sněhu. Opravdová ladovská zima, kdy Hradec pokryla téměř čtvrt metru vysoká peřina, pak přišla v letech 2001 a 1899,“ citovala z letitých záznamů klimatoložka Stanislava Kliegrová z královéhradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Jičín čeká na bílé Vánoce už šest let

Už šest let čekají na sněhovou nadílku v Jičíně. „Měřením počasí se zabývám čtyřiadvacet let. Za tu dobu tu byly Vánoce na sněhu jen osmkrát. Naposledy v roce 2012, kdy tu napadly tři centimetry. Nejvydatnější sněhová nadílka byla v roce 2002. A to úctyhodných 22,5 centimetru sněhu. O rok dříve jsme tu naměřili 17,5 centimetru,“ informoval jičínský amatérský meteorolog František Kynčl.

Na sněhovou kalamitu Náchod jen vzpomíná

Dlouho nad sněhovou nadílkou uvažoval i Richard Švanda z Muzea Náchodska: „Poslední bílé Vánoce snad byly v Náchodě v roce 2005. A nejvíc sněhu? V kronikách se píše o velké kalamitě v roce 1941, kdy uvízla i lokomotiva mezi Václavicemi a Novým Městem nad Metují, ale to už je opravdu dávno.“

Zasněženou romantiku hledejte na horách

A jak to se sněhem bylo na horách? V Peci pod Sněžkou leželo loni na Štědrý den ráno 44 centimetrů. Deníku to sdělil Tomáš Prouza z profesionální stanice Českého hydrometeorologického ústavu v Peci pod Sněžkou. „Mezi nejslabší patřil v posledních letech prosinec 2013. Na Štědrý den tehdy byla mlha a teplota okolo plus 0,5 stupně Celsia s výškou sněhu 17 cm,“ upřesnil Tomáš Prouza, který pravidelně provádí měření i na soukromé stanici doma ve Velkých Svatoňovicích a může tedy přidat i pohled z podhůří. „Nejvíc sněhu na Štědrý den jsem ve Svatoňovicích naměřil v roce 2001, a to 35 cm, při měřeních od roku 1993. Druhé sněhově nejbohatší Vánoce byly v roce 2010 se sedmnácti centimetry. To byly zároveň dosud poslední opravdu bílé Vánoce. V roce 2012 ležely tento den jen dva centimetry sněhu, v roce 2016 tři. V ostatních letech nebyl sníh vůbec, loni pouze nesouvislá pokrývka. Během posledních 25 let ležel nějaký sníh v šestnácti případech, devětkrát jsme byli zcela bez sněhu,“ konstatoval meteorolog.

Vánoce na blátě

Ani letos to se sněhovou nadílkou na Štědrý den nevypadá slibně. Od konce týdne meteorologové čekají oteplování. „Zatím to na bílé Vánoce nevypadá. Od pátku 21. prosince, kdy se bude teplota pohybovat kolem 3 stupňů Celsia, budou teploty stoupat. V pondělí 24. prosince předpokládáme, že se teplota bude pohybovat kolem sedmi, osmi stupňů Celsia,“ vzal nám naději na bílé Vánoce Jaroslav Tuček z hradecké pobočky ČHMÚ.