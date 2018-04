Jet na dovolenou k moři? Mít na uhlí je důležitější

Broumovsko - Sušička prádla? Robotický vysavač? Nebo třeba zahraniční dovolená? Kdepak, bez toho se dá žít… Pro nezanedbatelné procento domácností jsou mnohem důležitější jiné věci bez nichž by byla každodenní realita mnohem obtíženější.

Ilustrační foto.Foto: Petr Šimůnek

Prvotní úkol pro 35,5 procenta domácností v Královéhradeckém kraji, které si nemohou dovolit zaplatit neočekávané výdaje, je priorita mít střechu nad hlavou, neklepat se zimou a mít co dát do žaludku.

Podobné priority zvažuje i 43letý Slávek z Broumovska, který před několika lety usoudil, že život na venkově bude na jeho peněženku ohleduplnější.

Pan Slávek se vždy snažil si udržovat nějakou finanční rezervu, ale nyní přes zimu ji téměř celou vyčerpal.

„Paní po nástupu na rizikové těhotenství poklesl příjem o šest tisíc a bylo to znát. Za topnou sezónu to je čtyřicet tisíc to je právě ta částka, kterou jsme museli zaplatit letos za dřevo a za uhlí,“ ví přesně, že finanční rezerva rodiny, kde žijí dvě školou povinné děti a dvouměsíční miminko, prolétla komínem.

KDO SE STARÁ O DŮM, TAK UVAŽUJE JINAK

Ve světle těchto okolností se dívá i na případnou dovolenou u moře. „Ty peníze bychom třeba na to měli, ale jak má člověk barák, tak uvažuje úplně jinak. Týden válení na pláži, což třeba mě by za dva dny přestalo bavit, bary má člověk obejitý taky za chvilku, nehledě na to, že jsou nastavený na to, jak z člověka vytahat prachy… Nebrat,“ má jasno. „Takže lepší varianta jsou pro nás pěkný výlety, které nemusí stát žádný velký peníze a užijeme si je déle a intenzivněji,“ má jasno o trávení volného času.

KVALITNÍ JÍDLO JE ZÁKLAD SPOKOJENOSTI

Pokud jde o potraviny, tak na nich se v chalupě pod Broumovskými stěnami neošidí. „Radši ušetříme jinde, ale co se týče jídla, tak tam musí být v lednici nabídka pestrá. Využíváme právě života na vesnici, takže vajíčka, králík, jehněčí občas hovězí… Je na výběr a ta kvalita je jinde,“ je pan Slávek rád když ví, co jí.

Přestože při cestě do zaměstnání musí denně ujet kolem dvaceti kilometrů, tak ani automobil nepovažuje za nezbytnost. „Máme v obci dobré dopravní spojení autobusem, takže kdybych auto nepotřeboval i při práci v Broumově, tak bych využíval k dopravě autobus,“ říká, a na dotaz jak je na to s modernějšími výdobytky techniky odpovídá: „Myčku nádobí máme, a jelikož nás je dost, tak ji nenecháme odpočívat. Ale sušičku prádla považuji za zbytečný luxus – prádlo sušíme na čerstvém vzduchu.“

Domácnosti v Královéhradeckém kraji v porovnání s ostatními regiony jsou na tom poměrně dobře. Podle Českého statistického úřadu žije v kraji přes 220 tisíc domácností. Luxus v podobě bydlení v rodinném domě si jich v regionu může dovolit téměř 53 procent. Téměř 47 procent domácností pak žije v bytovém domě. Oproti tomu v „nejchudším“ sledovaném kraji – Ústeckém – žije v rodinných domech jen 25 procent rodin. Pračku vlastní 98 procent rodin, myčka nádobí je pro většinu domácností luxusnějším zbožím, má ji 38 procent rodin. Týdenní dovolenou si podle ČSÚ nemůže dovolit bezmála 20 procent domácností.