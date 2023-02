Třiačtyřicetiletý instalatér Jiří Reinhardt byl zvyklý chodit každý den na oběd do broumovské restaurace Alka. Jednou týdně zašel s kamarády i na pivo a minutkovou večeři. Zatímco dříve tam za polední jídlo utratil zhruba 2 až 3 tisíce měsíčně, postupně to bylo 4,5 tisíce korun plus zhruba 2 tisíce za večerní návštěvy.

„Je pravda, že to cenově vyskočilo. Bývá tam v nabídce pět jídel, takže jsem si vždy vybral. Teď už chodím daleko méně,“ říká řemeslník.

Ke změně jeho chování přispěl i nedávný pracovní úraz, proto nyní v restauraci utrácí výrazně méně než dříve. „Utrhl jsem si achilovku, takže jsem byl více doma, kde si i vařím. Když jsem se vrátil do práce, začal jsem brát menší zakázky a přestal se tolik honit za prací. Od té doby chodím na oběd do restaurace tak jednou nebo dvakrát týdně,“ uvádí s tím, že před tím někdy chodil na jídlo i dvakrát denně a to už bylo finančně na pováženou.

„Už se mi nechce v hospodě nechávat 6,5 tisíce za každodenní menu a čtyři večeře měsíčně.“

Inflace, energie, daně

Vloni touto dobou byla podle průzkumu redakce Deníku průměrná cena řízku s přílohou v nabídce menu v restauracích v Královéhradeckém kraji 127 korun. Od té doby stoupla zhruba o deset až třicet korun. Třeba v hotelu Beránek v Náchodě stál vloni smažený řízek s vařeným máslovým bramborem 149 korun, dnes je za 179 korun. Náchodská restaurace U Barešů nabízela smažený řízek s vařeným bramborem za 125 korun, dnes je to 145 korun.

„Cena meníček i u nás pomalu stoupá, ale lidé k nám na oběd stále chodí. Pokles počtu zákazníků nemáme, alespoň pokud se týká obědových menu,“ líčí provozovatel restaurace Střelnice v Broumově Milan Korityák, kde je zároveň kuchařem.

Minutkový dvěstěgramový řízek s hranolky a tatarkou v jeho restauraci stojí zhruba 190 korun, vloni to bylo kolem 170 korun. Když je však řízek s přílohou součástí menu, tedy mezi pěti nabízenými jídly k obědu v daný den, přijde na 135 korun.

„Chápu, že jdou obědy nahoru, když se celkově zdražuje. Myslím si, že nás to bude do budoucna drtit. Navíc nás teď straší zvýšením daňových sazeb, což by vedlo k dalšímu zdražení. Nahoru jde i cena piva. U každého mého dodavatele je navýšení cen o 10 až 30 procent,“ rozhazuje rukama Korityák.

Nyní se nejvíce obává nákladů na energie. Zatím měl ceny zafixované. Od příštího měsíce půjdou nahoru o zhruba 70 procent. „Za elektriku platím zhruba 23 tisíc korun a teď to bude bezmála 40 tisíc korun. Já si příliš nestěžuji, ale samozřejmě vnímám, že provozovatelé restaurací bojují o lidi, kteří se po covidu příliš nehrnou. Žijeme v takové nejistotě, je to zvláštní čas,“ myslí si.

Jídlo s sebou stále táhne

Právě omezení v době koronaviru výrazně změnilo chování zákazníků. Lidé si i nadále často berou jídlo z restaurace s sebou. Lidé si kvůli covidu sice odvykli chodit do restaurací, ale jídlo z nich stále vyžadují.

„Je to fenomén posledních třech let a myslím si, že vydrží i do budoucna. Je to zvláštní, hospodský by měl být přece rád za lidi ve své hospodě, ale takzvané krabičky tvoří velkou část našeho odbytu. I já se zaměřuji zejména na obědy včetně jejich rozvozu. To je nyní to, co mě živí,“ konstatuje Milan Korityák, který ve své restauraci v pracovním týdnu zkrátil otevírací dobu.

Aby se mu dařilo udržet co nejnižší ceny jídel, snaží se mít stálé dodavatele se stabilní cenou a při nakupování pečlivě vyhledává co přijatelnější nabídky. „Dřív jsme měli otevřeno do deseti večer, teď je to do čtyř hodin odpoledne. Lidi totiž na pivo ani na minutky večer nechodí. Mám pocit, že lidé u obědů vydrží, dokud se nepřekročí určitá částka. Nedokážu říci, jaká to bude, nejspíš to bude velmi různé, ale až ji přesáhneme, dostaneme se ke stropu. Jakmile to bude přes 200 korun, bude to konečná.“

Kde se ceny zastaví?

Ani Jiří Reinhardt neuvažuje o tom, že by se návštěv restaurace vzdal. Představa, že bude jídlo stát 200 korun je však i pro něj hraniční. „Někde se to k tomu spolu s pitím už přibližuje. V restauraci, kam chodím, se však ceny za jídlo stále drží okolo 125 korun.“

Podle srovnání dat společnosti Sodexo Benefity byla v srpnu loňského roku průměrná cena za oběd v Královéhradeckém kraji 166,1 koruny, letos v lednu činila 177,7 koruny. V posledních měsících však růst cen v celé České republice prudce zpomalil.

„Potvrzují se naše predikce, že zdražování v gastro sektoru už bude pozvolnější,“ uvádí Jan Michelfeit ze společnosti Sodexho Benefity.

Hlavním důvodem je podle něho fakt, že lidé už nejsou ochotní vysoké ceny akceptovat a ty tak narážejí na svůj strop. Výraznější zdražení zároveň kopírovalo silnější inflaci v druhé polovině roku 2022. Podnikatelům se tak prý alespoň na čas podařilo srovnat krok s rostoucími náklady.