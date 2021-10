Jen pár metrů za někdejším hradbami a městským příkopem, které byly ve středověku součástí opevnění Náchoda, mají v těchto dnech žně archeologové. Parcela náležící do prostoru původního Horského předměstí, které se zformovalo kolem komunikace vedoucí ke Horské bráně, má sloužit jako staveniště pro největší letošní investici města – výstavby Spolkového domu. Dřív než stavebníci zde ale začali pracovat archeologové. Nedávného Mezinárodního dne archeologie využily desítky zájemců ke komentované prohlídce přímo na vykopávkách. „Vzhledem k blízkosti centra jsme předpokládali nálezy související s osídlením města. Ve středověku měli za hradbami své dílny řemeslníci, kteří pracovali s otevřeným ohněm,“ vysvětlil archeolog Jan Košťál. Původních šest zkušebních sond poskytlo takové množství archeologických nálezů, že k pramalé radosti investora začal výzkum na území celé plánované stavby. Ten nakonec vysoutěžilo Muzeum Náchodska. „Zahájili jsme zde práce v půlce července a nyní se pomalu blížíme k závěru," říká Jan Košťál.

Pro laické oko nejpatrnějším objevem přímo v terénu jsou pozůstatky haťované cesty. Tvoří ji černé větve různých průměrů nahusto vyskládané vedle sebe. Takováto úprava se používala u blátivých a podmáčených cest, které bylo potřeba zpevnit kmeny či klacky, aby po nich mohly přejet vozy. „Cestu můžeme datovat do 14. až 15. století. Další upřesňující datum nám ukáže dendrologie na základě letokruhů z odebraných vzorků. Kromě toho zde byla zjištěny v hloubce 1,5 metrů základy dřevěného domu, zřejmě z první poloviny 14. století. Okolo něj byl zjištěný proutěný vyplétaný plot,“ dává podobu minulosti na základě nálezů Košťál.

"Cenným zdrojem se jeví jímka s dochovalou výdřevou. Zatím jsme z ní vybrali jen nějakých vrchních 20, 30 centimetrů a očekáváme, že bude doslova narvaná spoustou středověkého materiálu, především kachlů. Uvidíme, co bude na jejím dně. Jímky sloužily ve středověku nejen jako záchod, ale házelo se tam vše co se jim nehodilo. Můžeme říci, že taková středověká jímka je pro archeology studnice poznání,“ říká Košťál a popisuje postup práce. „Obsah jímky se vybere, proplaví se na jemných sítech, aby se získalo co nejvíce informací. Může se jednat o pecky či semínka, která nám mohou pomoci udělat si představu o středověkém jídelníčku obyvatel,“ dodává archeolog.

Počasí archeologům přeje

Výzkum bude pokračovat ještě zhruba měsícem intenzivním kopáním. "Počasí nám zatím přeje, tak doufejme, že bude i nadále. I kdyby zapršelo, tak musíme pokračovat i v nepříznivých podmínkách pod stany." říká. Za dosud nejcennější objev považuje Košťál keramickou sošku Panenky Marie s Ježíškem v náručí datovanou do přelomu 14. a 15 století. „Takovéto figurky se občas nacházejí ve středověkých výzkumech. Pocházejí většinou z městského prostředí, kdežto zde byly nalezena za městskými hradbami. Není to úplně neobvyklý nález, ale zase tolik jich také není,“ říká archeolog Košťál, který k cenným nálezům řadí i bronzovou rolničku, bohatě ryté bronzové kování z opasku a množství a zejména způsob ztvárnění kachlů. „To je nádherná práce,“ ocenil archeolog fragmenty kachlů, s vyobrazením měšťana nebo lva. Kromě středověkých nálezů archeologové nalezli i torza dýmek z 19. století.

Zpracování a ošetření archeologických nálezů zabere pak ještě dlouhé měsíce. „Na jednu banánovou bednu počítáme 40 hodin práce a odhadem jich můžeme mít sto. To jsou dva pracovní úvazky na celý rok,“ odhaduje Košťál, že než budou všechny nálezy zpracovány, tak to potrvá dva roky. „Pokud to půjde dobře, tak v době otevření Spolkového domu by Muzeum Náchodska mohlo připravit výstavu, aby se veřejnost dozvěděla, jaké poklady jsme tady našli,“ uzavřel Košťál.

Letošní rok si archeologové na Náchodsku na nedostatek práce rozhodně stěžovat nemohou. Kromě nynějšího záchranného výzkumu v místě budoucí stavby Spolkového domu odkrývaly poklady minulosti i na zámeckém kopci, který prochází revitalizací. „Vloni jsem končil 20. prosince U dolní brány v Broumově a 4. ledna jsme začínali na zámeckém kopci v Náchodě. V půlce dubna nám začal obchvat Jaroměře, který pro nás skončil na konci září a od půlky července jsme začali kopat tady. Takže letošní rok je pro nás opravdu výživný,“ usmívá se Košťál.