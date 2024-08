V předvečer slavnostního zahájení byla tradičně vztyčena festivalová vlajka a na schodech se odehrála krátká ukázka z Jiráskovy báchorky Lucerna. „Vítejte u nás, vítejte v Jiráskově Hronově 2024," přivítala Hanička se zapálenou lucernou v ruce účastníky tradičního mezinárodního festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov, který v šestitisícovém městečku Hronov - rodišti Aloise Jiráska či Josefa Čapka - za 94 let jeho existence nepřerušila ani druhá světová válka, ani komunisté ba ani nedávná celosvětová pandemie Covidu.

Jiráskův Hronov zná i ten, kdo nikdy v Hronově nebyl

Oficiální zahájení odstartoval v sobotu odpoledne před Jiráskovým divadlem Big Band Červený Kostelec, k festivalové vlajce přibyla česká a unijní zástava, soubor Rádobydivadlo Klapý v 15 hod převzal na schodech divadla Cenu Pavla Dostála za svou celoživotní divadelní činnost a starosta města Petr Koleta prohlásil festival za zahájený. „Díky festivalu je Hronov známý a je v podvědomí mnoha lidí v republice. Je to jednoznačně největší akce, která se ve městě koná. Když komukoliv z jiné části republiky řeknu, že jsem z Hronova, okamžitě zareaguje: Jasně, Jiráskův Hronov! Přestože třeba nikdy na festivalu nebyl. A to je pro naše město moc dobře," uvedl pro festivalový zpravodaj hronovský starosta.

Novinkou je Black box na zimním stadionu

Letošní program festivalu se bude opět konat pochopitelně v prostorách Jiráskova divadla, Sálu Josefa Čapka, Sokolovny, a novinkou letošního ročníku je Black box na zimním stadionu. Volný program se pak bude konat na náměstí, na dvou pódiích v parku A. Jiráska a nově ve dvoře hronovské fary.

„Novou scénou festivalu je mobilní Black box ve WIKOV aréně. Black box je prostor, který v Hronově dlouhodobě chyběl a byla po něm mimořádná poptávka od souborů, které tvoří komornější a alternativnější divadlo a klasické divadelní sály pro ně nejsou příliš vhodné. Tento prostor bude hostit jak slovenský soubor, tak inspirativní představení i inscenace hlavního a doprovodného programu, které postoupily z celostátních přehlídek amatérského divadla,“ říká k letošní novince ředitelka festivalu Šárka Čmelíková.

Město čeká týden plný hudby a divadla

Kromě 41 souborů, které postoupily na Jiráskův Hronov, se publiku představí dalších 33 divadelních souborů ve volném programu. „Zatímco v hlavních hracích prostorách hrají soubory, které se musely probojovat z oblastních přehlídek, přes ty celostátní až do programu Jiráskova Hronova, tak v parku vystupují soubory, které se přihlásily samy a chtějí v Hronově zahrát pro své kamarády a publikum jen z čiré radosti z amatérského divadla,“ dodává programový ředitel festivalu Jan Julínek.

V rámci volného programu v parku A. Jiráska vystoupí například Vilém Čok & Bypass, Junior Big Band ZUŠ Červený Kostelec a Peter Pecha, se Slam Poetry jeden z nejznámějších tuzemských slamerů Anatol Svahilec, písničkářky Jana Rychterová nebo Blondýna, kapely Poutníci, Coffee to help, Gang Ala Basta, Kohout plaší smrt, Heebie Jeebies, Kráľová, kapela Maniac, která letos v září oslaví v pražském Lucerna Music Baru za účasti hvězdných hostů 10 let své existence na hudební scéně a desítky dalších.

Na seminářích předávají profesionálové zkušenosti amatérům

Jako každý rok, i letos se během festivalu konají divadelní vzdělávací semináře. Celkem bylo letos otevřeno 18 seminářů, do kterých se přihlásilo na 200 seminaristů. Semináře probíhají od 3. do 10. 8., kdy budou ukončeny tzv. předváděčkami (některé semináře předvedou výsledek své týdenní práce veřejnosti).

„Semináře získávají rok od roku na stále větší oblibě. Tereze Ondrové, která letošní nabídku připravila, se opět podařilo do Hronova dostat osobnosti českého profesionálního divadla, které budou předávat své zkušenosti amatérům. Letos jsou opět semináře vyprodány a o některé byl takový zájem, že jejich kapacita byla naplněna během několik málo hodin,“ říká Jan Julínek.

Názory na inscenace zazní v Klubu divadelních rváčů

Během Jiráskova Hronova budou probíhat také dvě diskusní platformy. PC – Problémový klub (od neděle do soboty vždy ve 14 hod), kdy o inscenacích v hlavním programu bude hovořit a diskutovat skupina odborných lektorů a od neděle do pátku KDR – Klub Divadelních Rváčů aneb nekorektně o viděném, kde mohou diskutovat sami účastníci festivalu a mohou sdělit své názory na viděné inscenace.

Kompletní program festivalu je dostupný na webu www.jiraskuvhronov.eu, kde je možné si rovněž zakoupit vstupenky na některá představení. K dispozici jsou také permanentky na doprovodný program ve dvou diváckých řadách. Permanentky na hlavní program jsou již beznadějně vyprodány.

Více ubytovacích kapacit by prospělo

Snad jedinou komplikací na Jiráskově Hronově je možnost ubytování, které je ve městě velmi omezené a už dlouho před festivalem bylo vyprodáno. Nicméně hosté, kteří do Hronova přijedou, mohou využít ubytování ve stanovém městečku přímo v Hronově nebo v internátech v nedalekém Velkém Poříčí a Náchodě. K dispozici jsou také podle organizátorů ještě ubytování v soukromí. „Ubytovacích kapacit rychle ubývá, ale snažíme se vyhledávat další. Letos nově budeme ubytovávat na faře u kostela Všech svatých a na internátě Střední zdravotní školy v Červeném Kostelci. V této chvíli máme připraveny i další kapacity pro případ akutního nedostatku,“ říká Šárka Čmelíková, a dodává, že v rámci Jirásková Hronova bude jezdit pravidelná kyvadlová doprava a zdarma festivalové taxi, které hosty na místa ubytování přiveze či odveze.

Čapkův mlýn se promění na divadelní laboratoř

Do bohatého doprovodného programu festivalu Jiráskova Hronova se letos zapojila i část expozice ve Staré papírně – Čapkově mlýně, která se proměnila v divadelní laboratoř. Návštěvníci všech věkových kategorií si tak budou moct přijít od pondělí do pátku (5. až 9. srpna ) vyzkoušet různé aktivity spojené s divadlem a divadelnictvím. Letošní ročník bude navíc zaměřen na tvorbu Josefa Lamky, hronovského rodáka a autora populárních animovaných seriálů, jako je například Čtyřlístek, Káťa a Škubánek nebo Pat a Mat.

„Jeho tvorbou se tak budeme celý týden inspirovat a vyzkoušíme si různé prvky a techniky. Divadelní laboratoř bude přístupná každý den od 10 do 13 hodin a vy si tak budete moct přijít užít spoustu zábavy," zve Tomáš Menec z Muzea Náchodska a dodává, že kromě toho muzeum chystá také další akce, jako je přednáška nebo hudebně literární pořad inspirovaný cestopisem Karla Čapka.

„Pro zájemce o pasivnější formu zábavy má muzeum připravenou přednášku a hudebně literární pořad. V úterý 6. srpna se od 17.30 uskuteční přednáška Zdeňka Zahradníka nazvaná Kníže Václav na náměstí, svatý Václav v kostele. Ta vás seznámí s divadelní produkcí v rámci svatojanských a svatováclavských oslav ve východních Čechách v roce 1929. V pátek 9. srpna se poté od 15 a od 18.30 uskuteční hudebně literární pořad Cesta Anglií s Karlem Čapkem, který je inspirovaný cestopisem Anglické listy. Pořad bude doplněn o promítání ilustrací z knihy a fotografií ze současné Anglie," upřesnil Tomáš Menec.