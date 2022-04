Jódové tablety proti ozáření lidé polykají zbytečně. Jen si ničí zdraví

Za dva týdny uplyne 36 let od havárie jaderné elektrárny v Černobylu. Válka na Ukrajině vyvolává strach z případného útoku ruských jaderných zbraní, proto lidé ve velkém nakupují jódové tablety. Domnívají se totiž, že by je mohly chránit před účinky ozáření. Ale opak je pravdou: Nadměrné užívání jódu může lidské zdraví poškodit, a to velkou měrou.

Jódovou tabletu je třeba užít ve správný čas, jinak vám může spíše ublížit. | Foto: Shutterstock

Největší lékárna na českém internetu, Lékárna.cz, která sídlí v Chrudimi, zaznamenala rapidní zvýšení prodeje tablet hned po začátku konfliktu na Ukrajině. Nákupy v jednu dobu stouply až na desetinásobek. Před užíváním jódu varuje Státní ústav pro kontrolu léčiv - ZDE, Česká lékárnická komora i Státní úřad pro jadernou bezpečnost - ZDE Jód v rukou laika může být nebezpečný, zvlášť když ho bude někdo užívat v domnělé prevenci proti radiaci a v nadměrném množství. „Nedělejte to, nefunguje to takto jednoduše a je to nebezpečné kvůli riziku nežádoucích účinků,“ řekla lékárnice Kamila Horníčková. Psali jsme již: Lidé kvůli válce blázní s jódem. Snadno se předávkujete, varují odborníci Na konci února dokonce jódové tablety zmizely z lékáren, protože vystrašení lidé je vykoupili. „Patřím mezi panikáře, mám doma tři balení. Myslím, že preventivně to asi až tak neškodí a v případě radiace budu mít doma alespoň nějakou ochranu,“ přiznala šedesátiletá Jana z Heřmanoměstecka. Nadbytek jódu může vést k patologicky zvýšené činnosti štítné žlázy, hypertyreóze. Ta se projevuje teplou opocenou kůží, vypadáváním vlasů, zvýšenou únavností, hubnutím, třesem, neklidem, úzkostí a poruchami činnosti srdce Avšak její úvaha je podle odborníků naprosto mylná. Jód (jodid draselný) se jako ochrana před radiací účelně používá pouze do určitého okruhu od místa jaderného výbuchu. Podle odborníků j třeba si uvědomit, že jódové tablety nejsou v případě jaderného neštěstí žádným univerzálním „protijedem/ proti ionizujícímu záření.Zdroj: Shutterstock Doporučení, kdy nasadit jódové tablety a jejich dávkování lidem v zasažených oblastech, řídí centrálně odborná autorita. Pro ostatní je preventivní užívání bez doporučení státní autority nebo lékaře nebezpečné. Lékárny: kvůli radiaci lidé nakupují jodové tablety Jenže lidé si myslí své a jódové tablety nakupují bez konzultace. „Zatím se na mne se žádostí o radu obrátil jen jeden pacient. Každopádně preventivní užívání jódových tabletek v této situaci nedoporučuji,“ uvedl chrudimský praktický lékař Marek Jeništa. „Hodně se mne ptáte na jódové tablety. Jako ochrana před radiací při použití (nedej bože) jaderné zbraně jsou v podstatě nanic,“ potvrdila na svém twitteru česká jaderná fyzička a kapacita ve svém oboru Dana Drábová. Při srážce osobního a nákladního auta u Vamberku přišli o život dva lidé Preventivní ochrana jódem je nebezpečná pro lidi s poruchou štítné žlázy, ale může velmi ohrozit i děti a nenarozená miminka. Do poručená denní dávka jódu pro dospělého je 150 mikrogramů a rozhodně není vhodné ji překračovat. Lidské tělo určité množství jódu potřebuje. Je zastoupený v mnoha běžných potravinách: v rybách, mořských plodech a mořských řasách, také v mase a mléce volně chovaného skotu. Přidává se do kuchyňské soli, 5 až 10 gramů takto upravené soli denně by mělo na pokrytí denní potřeby jódu stačit. „Nadbytek jódu může vést k patologicky zvýšené činnosti štítné žlázy, hypertyreóze. Ta se projevuje teplou opocenou kůží, vypadáváním vlasů, zvýšenou únavností, hubnutím, třesem, neklidem, úzkostí a poruchami činnosti srdce,“ řekla Pavla Horáková, která má v Lékárna.cz na starosti poradenskou službu pro pacienty. Dodala, že prevence před radiací nemá smysl. „Jediná ochrana je správný bunkr s funkční čističkou vzduchu a vody,“ vysvětlila.