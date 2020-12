„V roce 1986 se Mirek Zvonař se svým kamarádem Jiřím Mervartem zvaným Šiškin nechal inspirovat legendární Lennonovou zdí na pražské Kampě a rozhodl se vytvořit podobný ostrůvek svobody nad Českou Skalicí,“ vzpomíná hospodský z restaurace U Konvalinků Sláva Doubek na historii původního pomníku, o který se pak dlouhé roky nikdo nestaral.

Právě on byl společně s Hynkem Šnajdarem před osmi lety iniciátorem obnovy památníku. „Nevíme, do jaké míry byl pomník v hledáčku StB, ale víme jistě, že zub času a vandalů se na něm podepsal výrazně," dodal Hynek Šnajdar, který společně s Doubkem stál tehdy u zrodu Klubu Konvalinkových umělců a volnomyšlenkářů, jež má od té doby na svědomí další akce ve městě.

V roce 2012 pomník vyjmuli ze země, na jeho místo zasadili improvizovaný kříž se vzkazem, že je dočasně v rekonstrukci a pustili se do práce. „Pomník jsme odvezli ke kameníkovi Tomáši Petrovi, který ho vyčistil a opravil. Nechali jsme udělat kovový kříž se znakem hippies a s vyřezaným jménem hudebníka. V pohřební službě nám udělali porcelánovou fotografii. Pomník jsme poté usadili zpět na místo a vyhlásili jsme slavnostní odhalení v den výročí zpěvákovy tragické smrti,“ přiblížil Hynek Šnajdar tehdejší slávu, na kterou nakonec dorazila více než stovka lidí.

Znovuvzkříšení pomníčku mělo podobu happeningu. Vzhledem k tomu, že okolí České Skalice je díky přehradě Rozkoš známou rybářskou oblastí, tak se rozhodli, že odhalení obstarají pomocí rybářského prutu. „Plachtu, kterou byl pomník přikryt, jsme napíchli na háček a kamarád Tomáš Forman seděl v rybářském křesílku a plachtu odstranil pomocí navijáku,“ usmívá se Hynek Šnajdar.

Na pozvánce se také objevilo mnoha slibná informace, že se odhalení možná zúčastní i Yoko Vono. „Jeden kamarád má za manželku Japonku a měli jsme to vymyšlené, že při slavnostním odhalení se tam z ničeho nic objeví. Její příchod bychom nekomentovali, jenom bychom sledovali reakce lidí. Bohužel to nakonec nevyšlo, protože odjela do Japonska. To nás krapet mrzelo, jinak by to bylo bezchybný,“ připomněl Hynka Šnajdar snad jediný nedostatek na průběhu odhalování, kde atmosféru dotvářel René Karvai, který hrál na kytaru Lennonovi písničky.

Už tehdy Klub Konvalinkových umělců a volnomyšlenkářů napadlo, že by bylo fajn pomník Johna Lennona v kraji Boženy Němcové využít více.

„Vymysleli jsme proto Stezku Johna Lennona. Na odhalení památníku byl i tehdejší starosta Tomáš Hubka, který se té myšlence zasmál. To ale netušil, že to myslíme vážně,“ říká Hynek Šnajdar. Členové klubu za nedlouho opravdu podali radním oficiální žádost.

„Pomník Johna Lennona se může stát jednou z dalších atraktivit města, která přiláká nové návštěvníky. Doufáme, že rada města je osvícená a Stezku Johna Lennona schválí,“ uvádělo se tehdy v žádost. Po zasedání rady se ozval starosta Tomáš Hubka s tím, že osvícená rada stezku schválila.

Před pomníkem už několik let stojí lavička, kterou daroval Jiří Frýba řečený Jacek. Ta má do opěradla vyfrézovaný nápis „Johnnovi Jacek“ z vděčnosti dárci. „Říkali jsme si, že sem budou chodit lidi na rande, tak že se na to místo hodí. Těší nás, že za těch osm let nedošlo k žádnému poškození ani pomníku, ani lavičky,“ dodal Sláva Doubek Sláva Doubek a Hynek Šnajdar, kteří sice rozhodně nepatří k zarytým fanouškům Johna Lennona. „Přiznáváme bez mučení, že nevstáváme do nového dne za doprovodu jeho písní. Spíše ho vnímáme jako symbol svobody, které není nikdy dost, a to zvláště v dnešní době, kdy je třeba nebýt jen matérií pro sny druhých, ale realizovat své vlastní sny.“

Stezka Johna Lennona



Procházka turisty zavede k pravděpodobně jedinému Lennonovu pomníku v České republice, který připomíná slavného hudebníka, skladatele a politického aktivistu. Pěší okruh v délce 700 metrů, vede po značených turistických trasách. Začátek okruhu je v České Skalici na rozcestí u vstupu do Bažantnice. Pro přespolního návštěvníka České Skalice vede nejjednodušší cesta k pomníku z ulice T. G. Masaryka vedoucí od Náchoda do centra města.



Vpravo od současné radnice se vydejte dolů k řece Úpě. Po přechodu přes most se dostanete na rozcestí. Dáte se doleva a asi po třiceti metrech vpravo vystoupáte po schodišti do ulice Pod lesem. Na jeho vrcholu se opět dáte doprava a pokračujete k lesu. Od jeho úpatí je umístěn pomník Johna Lennona zhruba dvě stě metrů. Pomník vznikl v roce 1986 jako symbol svobody v komunistické diktatuře. V prosinci roku 2012 byl pomník zrestaurován a znovu odhalen členy Klubu Konvalinkových umělců a volnomyšlenkářů.