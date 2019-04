„Je to sice jen pomyslná kapka v moři, ale i tak je pro nás strašně moc důležitá,“ hodnotí starosta Jaroměře Josef Horáček plánovanou rekonstrukci části josefovské pevnosti za 130 milionů korun.

Tato částka je totiž v porovnání s tím, co by potřeboval celý barokní komplex, vcelku zanedbatelná. „Podle našich odhadů by celá pevnost potřebovala dotaci přibližně v hodnotě šesti miliard korun. Ale jsem rád, že se nyní našly prostředky alespoň na nejzanedbanější a rozpadající se okolí bastionu IV,“ dodává jaroměřský starosta s poukazem na to, že to tu vypadá jako po výbuchu. „Jsou tu vysypané cihly, narušené oblouky a poškozené traverzy. A po každé zimě je to horší a horší.“