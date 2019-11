Tento týden vyvrcholil první ročník celorepublikové soutěže Adapterra Awards, v níž Nadace Partnerství ocenila pětici nejlepších nápadů na zvládání dopadů klimatické změny pomocí zadržování vody v krajině. V rámci konference "Jak na sucho a horko - ve městě i v krajině" byl za nejsympatičtější projekt veřejností vybrán Ptačí park Josefovské louky.

PTAČÍ PARK Josefovské louky. Tak ho vidí opeřenci. | Foto: Archiv

Do letošního ročníku se zapojilo 24 projektů, z nichž 12 vybrala odborná porota do finálového kola. Projekty se utkaly o vítězství ve čtyřech kategoriích - Volná krajina, Zastavěná území, Pracovní prostředí a Náš domov. Navíc se všichni finalisté zapojili do veřejného hlasování o Cenu sympatie. Tu si odnesl právě Ptačí park Josefovské louky, který získal 40 % všech hlasů - v součtu 4393 z celkových 10 721.