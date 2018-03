Josefovské louky potřebují uklidit

Doprava a logistika - Doprava a logistika Obsluha jeřábů100 Kč

Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení DÍLENSKÝ/-Á MANIPULANT/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 100 kč, mzda max. 115 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou. Nástupní hrubá mzda bez příplatků 100,- Kč - 115,- Kč/hod. , , Jaká práce Vás na této pozici čeká: obsluha a řízení jeřábu; vázání a přeprava břemen mostovým jeřábem; přesun dílců na určené místo pomocí ručně vedeného vozíku, VZV nebo jeřábu; precizní manipulace s dílci v omezeném prostoru; úklid svěřených pracovišť., , Co od Vás zaměstnavatel očekává: průkaz řidiče VZV výhodou; vazačský a jeřábnický průkaz (propadlý zaměstnavatel obnoví); zručnost a zkušenost s manipulací s břemeny., , Co Vám může zaměstnavatel nabídnout: nástupní mzdu odpovídající Vašim zkušenostem; jistotu zaměstnání; práci v české firmě s 1 majitelem - víte, pro koho pracujete; třísměnný provoz; 25 dnů dovolené; stravování v závodní jídelně s obědy od 27,- Kč; bonus za docházku 3 % z hrubé mzdy; bonus za kvalitu až 6 % z hrubé mzdy; příspěvek na penzijní připojištění až 800,- Kč; nadstandardní příplatky ke mzdě - odpolední směna 16,- Kč, noční směna 32,- Kč, práce přesčas 25 %, práce v sobotu a v neděli 50 % (příplatky se sčítají); další zajímavé benefity, z kterých si vybere opravdu každý (placené dny volna navíc při svatbě, narození dítěte apod., odměny za pracovní jubileum, životní jubileum, odchod do důchodu, firemní ubytovna, podpora sportovních aktivit, sponzoring týmu ve Vaší obci, firemní akce - sportovní, kulturní, zážitkové, životní pojištění a mnoho dalšího)., , Kontakt - Mgr. Kejzlarová Erlebachová Lucie; tel.: 491 488 111, e-mail: pracehronov@wikov.com. Pracoviště: Wikov mgi a.s. - provozovna, 549 31 Hronov 1. Informace: Lucie Kejzlarová Erlebachová, +420 491 488 111.