„S radostí mohu oznámit, že na revitalizaci pevnostního komplexu byla rezervována možná dotace ve výší od 600 do 700 milionů korun,“ nechala se slyšet na začátku předvolební kampaně hnutí ANO ministryně. Podmínkou je připravenost projektu v roce 2023 a dokončení o dva roky později.

„Město Jaroměř teď musí zapracovat na projektu a splnit všechny podmínky,“ uvedla Dostálová a dodala, že ve „ctverčácích“ by mohl vzniknout například archiv. Podle bývalého královéhradeckého hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD) je příliv těchto peněz chvályhodný, ale jeho oznámení krátce před volbami velice nešťastné: „Jsem rád, že se takto obrovská suma pro josefovskou pevnost našla. Zároveň je škoda, že se nenašla dříve, ale až v závěru volebního období,“ uvedl Jiří Štěpán který o možné vládní pomoci pro celý komplex jednal s ministerským předsedou Babišem již na začátku roku 2018.

Finanční injekci přivítal i starosta Jaroměře či šéf Národního památkového ústavu (NPÚ), který v Josefově sídlí. „Dá se říct, že po letech přehlížení a urgování státu, že si s tímto historicky významným areálem sami neporadíme, je to vítězství a příslib do budoucna. Pokud k nám skutečně z Evropské unie, potažmo státu, slíbené peníze doputují, tak nám tato částka velmi s revitalizací pomůže. Uhradí však asi polovinu potřebných výdajů,“ uvedl starosta Jaroměře Josef Horáček. Podle něj jsou však nastavené parametry případného čerpání takřka šibeniční. „Ale již na tom pracujeme a v ideálním případě to vše stihneme,“ uvedl Josef Horáček a dodal, že na revitalizaci celé pevnosti by bylo potřeba více než 6 miliard korun.

Podle ředitele NPÚ Jiřího Balského bude snad případná stamilionová investice začátkem obrody celého pevnostního komplexu: „Pokud skutečně slíbené peníze do Josefova doputují, bude to jen a jen dobře. Zdejší pevnost je totiž dlouhodobě významně podinvestována. Toto bych vnímal jako signál, že státu není jedno, co se s areálem děje a pochopí, že samotné město to nezvládne.“