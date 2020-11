Silnice široká sotva na cyklostezku, lemovaná zlatavě vybarvenými korunami letitých stromů se líně protahuje velebnou krajinou Broumovska. Je to jediná spojnice Martínkovic s větším městem. Tudy sem možná přišli před půl tisíciletím benediktýni. Letos sem tudy přišla koronavirová nákaza.

„Řeknu vám, že to není opravdu žádná legrace. Dostali jsme to doma všichni. Naštěstí postupně. Kdyby nás to postihlo všechny najednou, nevím, kdo by se o nás postaral,“ líčí žena ve středních letech na martínkovické návsi. Kvůli špatnému dýchání a úpornému kašli se prý cítila tak schvácená, že několik dní jen s námahou opouštěla lůžko. „Nejhorší byla ale bolest hlavy. To jsem ještě nezažila: myslela jsem, že mi oči vylezou z důlků,“ doplňuje hlasem, který má stále ještě zastřený.

Nákaza se v Martínkovicích roznesla prý na místní svatbě. Zasáhla i zaměstnance místní radnice. Mezi nemocné aktuálně patří také martínkovický starosta. „Dá se to vydržet, ale nikomu bych to nepřál,“ uleví si během telefonického hovoru. Mezi starosty není aktuálně jediný: s nákazou se potýká třeba starosta Všestar, které patří k nejpostiženějším vsím zase na Hradecku.

V Heřmánkovicích na Broumovsku mají počet nakažených ještě větší než Martínkovičtí či v nedalekém Božanově. Kdyby byla tato vesnice velká jako krajské město, odpovídal by takový poměr více než třem tisícovkám nakažených.

„V poslední době jich ještě trochu přibylo. Naše obec je poměrně rozhlehlá a chalupy jsou daleko od sebe, takže mezi sousedy se virus určitě nešíří. Jde o postupný přenos ve čtyřech pěti rodinách, prostě se postupně nakazí mezi sebou: musí se o sebe vzájemně postarat. Nakažení jsou hlavně mladší lidé, kteří dojíždí za prací, někteří až do Prahy. Pokud vím, většinou mají lehký průběh: máme tu tuhý kořínek,“ popisuje optimisticky heřmánkovická starostka Jana Králová.

Na Broumovsku může být choroba, která nemocného upoutá na lůžko, daleko větší komplikací než jinde v kraji. „Já bych to těm pepikům, kteří ve středu v Praze do televize tvrdili, že covid je podvod, přála. Tady samozřejmě nemáme obchod nebo doktora zrovna za rohem. Jsme už ale zvyklí,“ utrousí žena vykládající nákup před jedním z martínkovických domů.

Vůbec nejvyšší čísla nakažených hlásili statistici v minulém týdnu z Humburk: tady by bylo při přepočtu na 100 tisíc obyvatel přes 8 tisíc nemocných covidem. „Je to určitě zkreslené tím, že máme v obci domov důchodců. Tamní klienti jsou většinou ležící,“ míní tamní starosta Lubomír Pešek.

Na covid-19 v hradeckém kraji zemřelo od jara už 130 lidí. Nejvíce právě na Náchodsku, nejméně mrtvých s koronavirovou nákazou zatím pochází z Rychnovska.

Počet nakažených na 100 tisíc obyvatel / reálně nakažených (data k 21. říjnu)

Humburky - 8673 / 34

Všestary - 4007 / 72

Janské Lázně - 3623 / 25

Heřmánkovice - 3194 / 16

Martínkovice - 2367 / 16

Božanov - 2305 / 8