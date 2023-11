K výročí dostal kostel v Novém Hrádku dva nové zvony. Vybralo se přes milion

/FOTO, VIDEO/ 80 let - tak dlouho čekala farnost v Novém Hrádku na Náchodsku na zvony, který by byly důstojnou součástí barokního kostela. Místo velkých zvonů zabavených ve světových válkách totiž zněly po desítky let jen dva malé. Nakonec pomohla dobročinná sbírka a anonymní dárce.

Už z hor zní zvon... Ke třístým narozeninám dostal kostel dva nově odlité zvony | Video: Jiří Řezník