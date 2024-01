Z Kalifornie až do Kudowy Zdrój. V příhraničí roste další z řetězce McDonald's

Jen několik kilometrů od Náchoda, v příhraničním městě Kudowa Zdrój, se staví McDonald's. Historie jednoho z největších světových řetězců rychlého občerstvení sahá až do roku 1940, kdy bratři McDonaldovi otevřeli svůj první stánek v Kalifornii. Na stavbě fastfoodu v polském desetitisícovém městečku se usilovně pracuje. Hotovo by mělo být do konce dubna.

Stavba McDonald's v příhraničním polském městě Kudowa Zdrój. Leden 2024. | Video: Deník/ Regina Hellová