Po roční pauze, kdy bylo Jiráskovo koupaliště zavřené kvůli modernizaci dětského bazénu, se cena vstupného zvedla u dospělých i dětských návštěvníků o dvacet korun. "Dospělí zaplatí celodenní vstupné sto korun, dětské je 60 a rodinné 260," uvedla ředitelka Sportovních zařízení města Náchoda Kateřina Kramlová. Ale ani pár korun navíc lidem nevadí, jak potvrzují dvě zatím nejvyšší čísla návštěvnosti - v neděli 19. června dorazilo na koupaliště 1460 návštěvníků a o týden později jich bylo 1240. "Tento týden v pondělí to bylo 850 lidí," doplnila Kramlová.

Od loňského podzimu probíhala na Jiráskově koupališti v Náchodě modernizace dětského bazénu. V místě původního vznikl díky investici za více 13 milionů korun nový víceúčelový bazén, který je rozdělen na dvě části - dětské brouzdaliště pro nejmenší děti a část s větší hloubkou.

V bazénu jsou osazeny zajímavé atrakce, vodní stříkačky s terči, fontánky, vylévací kyblíky a krásná zelená skluzavka. Součástí je i nová technologie. Celý bazén je proveden v nerezu a splňuje tak vysoké nároky na hygienu a současně zaručuje dlouhou životnost.

Návštěvníky koupaliště také potěšilo, že nový nájemce restaurace Na koupališti zprovoznil výdejní okénko mezi šatnami, takže lidé nemusí pro občerstvení po schodech nahoru do restaurace. "Lepší návštěvnický komfort přinesly i nové dřevěné sedáky na lavičkách," zmínila na závěr Kateřina Kramlová.

Koupaliště Teplice nad Metují:

Již dva týdny zve k návštěvě i přírodní koupaliště v Teplicích nad Metují. Zdejší historická plovárna je provozována v režimu přírodního koupaliště a elegantní ráz areálu dodávají převlékací kabinky. Voda pochází z vlastního vrtu a čistí se přes pískové filtry bez využití bazénové chemie. "Cenu vstupného jsme nezvyšovali. Celodenní pro dospělého je 60 korun, děti do 18 let 40 korun. Po 15. hodině jsou ceny ještě nižší," říká správce koupaliště Josef Vejrych s tím, že děti do 100 cm výšky a osoby ZTP mají vstup zdarma. Nejzajímavější atrakcí je skokanský můstek s 1,5 m stupněm a 3 m prknem. V areálu je hřiště na nohejbal a volejbal. Je možné zapůjčení míčů, slunečníků a lehátek. "Aktuálně čekáme na instalaci herních prvků pro děti," dodává správce areálu, že už tento týden budou namontovány houpačky a kolotoč. Vstup do areálu se psem je zakázán, ale před plovárnou najde majitel pejska zázemí, které může využít. "Nechybí ani možnost občerstvení v podobě bufetu."

Z nabídky občerstvení na koupalištích

hranolky 50 Kč

sýr v bulce 90 Kč

stripsy (3 ks) 95 Kč

klobása 90 Kč

párek v rohlíku 32 Kč

stripsy a hranolky 140 Kč

bramboráčky 60 Kč

sýr a hranolky 135 Kč

V Opočně

bramboráčky 60 Kč

klobása z grilu 90 Kč

halušky s uzeným masem a se zelím 145 Kč

topinka s pikantní masovou směsí sypaná sýrem a s beraními rohy 160 Kč

smažený sýr s hranolkami, tatarkou a oblohou 150 Kč

steak s přílohou 250 Kč

tortilla s kuřecími kousky, zeleninou, dresingem a čedarem + nachos chips 160 Kč

palačinky 95 Kč

V Rychnově nad Kněžnou

langoš 60 Kč

kuřecí stripsy s houskou 90 Kč

smažený sýr a hranolky s tatarkou či kečupem 125 Kč

smažený sýr v housce se zeleninou 90 Kč

Caesar salár s kuřecími stripsy 140 Kč

párek v rohlíku 35 Kč

zapečený toust 50 Kč

palačinky (2 ks) 65 Kč

V Kostelci nad Orlicí

klobásy 60 Kč

tenké párky s hořčicí 40 Kč

langoš 50 Kč

bramboráček 10 Kč

hranolky 40 Kč

smažený sýr 40 Kč

párek v rohlíku 30 Kč

Aqa Land Meziměstí:

Na plný prázdninový provoz najel také Aqa Land v Meziměstí. Celodenní vstupné vyjde dospělého na 130 korun, dítě do 15 let zaplatí 70 korun. Areál zdraví a sportu mají ve velké oblibě i návštěvníci z nedalekého Polska. "Od 1. července do posledního srpna se opět obnovuje linka č. 15, která bude jezdit mezi Meziměstím a polským Valbřichem," zmínil starosta Meziměstí Jiří Sadílek, že na prázdniny byl oprášen meziměstský dopravní projekt z roku 2017. Ten ale nenašel u cestujících takřka žádnou odezvu a byl v říjnu zrušen. "Omezili jsme linku jen na prázdninový provoz," dodal starosta, který věří, že letošní sezóna bude lepší než ty dvě předcházející. Vloni už v půlce července totiž v Meziměstí uvažovali o tom, že koupaliště uzavřou, protože malý zájem návštěvníků hrozil alarmujícími červenými čísly. "Loňská sezona byla žalostná. Hodně jsme prodělali," přiznává starosta, že provoz koupaliště je ztrátová záležitost. Raději by řešil opačné problémy - že dorazí tolik návštěvníků, že budou muset vyvěsit ceduli se stop stavem. "Už se nám to několikrát stalo, že už třeba o víkendu v 11 hodin jsme měli narváno a už jsme nepouštěli nové návštěvníky.

Koupaliště Jaroměř:

Plavecký areál v areálu už zažil první zatěžkávací zkoušku předminulý víkend. Sobotní teplé počasí přilákalo do plaveckého areálu více než 700 návštěvníků. Nedělní tropické teploty pak vylákaly ke koupání bezmála 1100. "Teď v neděli to bylo opět kolem osmi stovek lidí," říká vedoucí areálu sportovních a volnočasových aktivit Pavel Martínek. Také zde zdražili vstupné, ale i s navýšenímn o deset korun zaplatí dospělí sympatických 80 korun a děti do 15 let platí 50,-. "Chtěli jsme zůstat lidoví," usmívá se vedoucí sportovních areálů. Těší ho také, že podle prvních ohlasů si návštěvníci pochvalují nového nájemce bufetu.

Koupaliště Police nad Metují:

Zatímco vloni se bez koupaliště museli obejít v Náchodě, letos mají smůlu v Polici nad Metují. Tamní oblíbený plavecký areál je uzavřen, protože prochází celkovou rekonstrukcí velkého bazénu a strojovny. Na velkém bazénu se odstraňují staré kachličky, výmění se přívod a odtok bazénu, a po vystěrkování bazénu se umístí nová fólie. Další velkou investicí bude veškerá nová technologie strojovny: (pískové filtrace, čerpadla a úpravny vody).

Z důvodu špatné situace na trhu s dodávkami materiálu, bude letošní rekonstrukce k nelibosti mnohých místních trvat celou sezónu.

Z nabídky občerstvení na koupalištích

Teplice nad Metují:

hamburger 35

párek v rohlíku 25 Kč

palačinka 15 Kč

utopenec 35 Kč

sekaná v housce 35 Kč

sýr a hranolky 135 Kč

káva 20 Kč

pivo Krakonoš 30 Kč

bílé víno 0,2 25 Kč

V Náchodě:

bramboráčky Kč

klobása Kč

V Jaroměři

langoš 89 Kč

bramborák 89 Kč

smažený sýr 89 Kč

smažený sýr v bulce 99 Kč

kuřecí řízek 95 Kč

párek v rohlíku 35 Kč

kuřecí řízek v bulce 105 Kč

hranolky 49 Kč

pivo 0,5l Staropramen 35 Kč a Mustang 39 Kč

kafe 30 Kč

točená limonáda 0,5L 35 Kč

grep Cool 39 Kč

V Meziměstí:

klobása 65 Kč

cheesburger 75 Kč

langoš 60 Kč

bramboráčky 45 Kč

hranolky 45 Kč

hamburger 80 Kč

párek v rohlíku 35 Kč

kuřecí řízek + hranolky + nápoj 135 Kč

smažený sýr + hranolky + nápoj 120 Kč

pivo 0,5l 35 Kč

točená limonáda 0,5 l 25 Kč

kafe 25 Kč

presso 35 Kč