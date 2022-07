Muž, který prodává vstupenky do přilehlého vojenského muzea, upozorňuje na chybu v nápise o Ivanu-okupantovi vyvedeném na podstavci podle šablony. "Mělo by tam být zachvátčiki," tvrdí. Pro vandalský čin nemá pochopení. "Naše rodina byla od komunistů pronásledovaná, ale tohle odsuzuju," říká.

Jaroměřští zastupitelé v dubnu rozhodli, že se socha do konce letošního roku odstraní. Rudoarmějec ovšem nakonec zmizel ze svého místa mnohem dříve. Postaral se o to sprejer, který pískovcovou sochu v květnu ocejchoval. Radnice ji následně nechala odvézt a podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Policie po něm sice pátrá, ale zatím neúspěšně. "Předpokládám, že nám přijde vyjádření ve smyslu neznámý pachatel," nedělá si starosta Josef Horáček žádné velké naděje, že by byl sprejer odhalen.

Socha rudoarmějce byla odhalena v roce 1981.Zdroj: Deník/Jiří ŠpreňarAktuálně socha leží pod plachtou v Josefově před vojenským muzeem, odbor majetku aktuálně řeší odborné očištění od nápisu. "Zkoušeli jsme ten nápis odstranit sami, ale ta barva je poměrně agresivní, takže ji necháme odstranit odbornou restaurátorskou firmou," přibližuje starosta.

Rudoarmějec stál jako hlavní monument památníku obětem války u městského divadla v Albieriho ulici od roku 1981. Přestože zastupitelstvo rozhodlo o odstranění sochy a město si podalo žádost o změnu pietního místa, není vyloučeno, že by se po vyčištění mohl rudoarmějec vrátit tam, kde více než 40 let stál. K žádosti o změně pietního místa se bude totiž vyjadřovat ministerstvo obrany. Pokud by z nějakého důvodu žádost zamítlo, tak i navzdory rozhodnutí zastupitelstva by se socha musela vrátit zpět. "Já bych byl rozhodně radši, abychom rudoarmějce nevraceli," má jasno Horáček. "I z toho pohledu, že vzhledem k situaci na Ukrajině by mohlo dojít k dalšímu poškozování," dodává.

Místo pomníku má v podstatě status hrobového místa. Jako variantu by radnice navrhovala pamětní desku připomínající II. světovou válku a osvobození. "Nemyslím si, že by bylo vhodné, aby takové místo bylo spojováno se sochou, která má svoji historii poněkud pohnutou. Ne zcela se ztotožňuji s tím, že to je pocta padlým vojákům - spíše je to úlitba komunistickým pohlavárům tehdejšího Sovětskému svazu," míní starosta Horáček. Podle jeho slov by socha měla být muzejním artefaktem umístěným třeba v pevnostním Josefově.

S tím souhlasí i knihovnice Jana Žárská, která byla jednou z iniciátorek myšlenky na odstranění sochy. Společně s Michaelou Peterkovou otevřeným dopisem vyzvaly zastupitele, aby sochu nechali přemístit, neboť se jedná o pomník sovětské okupace z časů normalizace. "Mnohem lepší by bylo, kdyby ta socha byla třeba v areálu vojenského muzea nebo někde jinde v Josefově. Tam by pro ní bylo nejpříhodnější místo. Z edukačního hlediska by mohla být opatřena patřičným komentářem, aby bylo jasné, že byla odhalena až v roce 1981 v předvečer výročí VŘSR," připomíná, že rudoarmějec nemá žádnou dlouhodobou historii sahající do poválečného období.

O odstranění pískovcového vojáka se v Jaroměři mluví od sametové revoluce. Už v minulosti to bylo předmětem několika jednání představitelů města. Vždy to ovšem vyznělo do ztracena a socha zůstala na svém místě jako emoce vzbuzující artefakt.

Pískovcová skulptura stála umístěna na kraji městského parku při ulici Albieriho, naproti budově Městského divadla. Před figurou rudoarmějce je umístěna kamenná deska s nápisem: "1945/1981/Dukla/pole cti a slávy".



Výška 290cm



Šířka 80cm



Hloubka 100cm



Materiál: pískovec