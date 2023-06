„Tam je to skutečně nutné. Neméně důležité je to na hlavním tahu do Polska. Zejména ve čtvrtek a v pátek tam kamiony rychlost absolutně nedodržují. U školy a sportovního hřiště v Plhově je zase velký pohyb dětí. Je to nejvíce zalidněná oblast ve městě,“ říká Birke.

Kamerový systém přijde město na 3 787 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty. Nyní se pracuje na softwaru zařízení a další přípravě provozu, který chce radnice spustit v létě. V budoucnu by se mohl rozšířit i do obcí v okolí Náchoda.

„Konkrétní datum spuštění ještě není stanoveno, ale předpokládáme, že k tomu dojde v červenci nebo srpnu. Po nějaké době fungování systému vyhodnotíme a následně se můžeme vrátit k debatě o případném rozšíření na další místa,“ uvádí tisková mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Odřená svodidla v Malém Poříčí

Kamery již nyní spolehlivě odstrašují řidiče na několika stech metrech v Malém Poříčí. Směrem od Hronova je nejprve umístěna kamera s tabulí informující o aktuální rychlosti, o něco dále začíná měřený úsek. Obyvatelé místní části žijící za jeho koncem směrem k Náchodu však mají k volbě místa výhrady.

„Sice to funguje, ale největší problémy jsou až tady opodál. Je to prostě špatně umístěné. Nejhorší je úsek blíže k centru a křižovatka u železniční stanice. Je téměř nemožné vyjet doleva na hlavní silnici. Když zemědělci jedou s traktorem, stojí s vlekem v kolejišti a čekají několik minut než si dovolí vyjet. A do toho se zpoza kopce přiřítí magor jedoucí stovkou. Auta to tu pálí přes kopec a sotva stačí dobrzdit. Když se podíváte na odřená svodidla, tak vidíte, že to někteří ani nedobrzdili,“ líčí před svým domem muž, který si nepřál zveřejnit jméno. Podle něj by dávalo větší smysl, kdyby byl úsek delší a zahrnoval i kopec a následný sjezd do místa, které místní nazývají U Kuby.

„Když řidiči jedou od Hronova, na konci měřeného úseku šlápnou na plyn. Kamiony to tady pálí tak, že nám duní celý barák. A auta jedoucí od Náchoda zase okolo nás jedou rychle, a brzdí až u prvních kamer směrem na Hronov. Ročně je tady několik nehod, o kterých ani nikdo neví, protože se nehlásí. Řidiči odstaví poškozené auto tady na plácek u silnice, přijede odtahovka a nám tady zbydou kusy plechu,“ popisuje obyvatel Malého Poříčí.

Skutečnost mu dává za pravdu. Řidiči za měřeným úsekem opět zvyšují rychlost a auta od Náchoda brzdí až těsně před ním. Podle šéfa strážníků však umístění systému na některých místech není možné například kvůli přístupu na soukromé pozemky či technické infrastruktuře.

Ještě před několika lety byl velký problém s vymáháním pokut od zahraničních řidičů. Nyní to již legislativa umožňuje. Zkušenosti z dalších měst v kraji ukazují, že si to cizinci již začali uvědomovat.

„Zhruba v posledních třech letech pokuty chodí i za hranice státu, to znamená hlavně polským řidičům. To bylo hodně znát. Do té doby nebyl v registraci přístup k jejich státním poznávacím značkám, takže to tady projeli a nic neřešili, protože jim žádná pokuta nepřišla. Diplomacie se domluvily a nyní je to pro nás výrazně bezpečnější než dříve,“ řekl již před časem Deníku starosta Choustníkova Hradiště Jan Vogl.

Velitel náchodské městské policie Valica potvrzuje, že zejména v Českoskalické ulici na hlavním tahu do Polska by měla hrozba pokuty na zahraniční šoféry platit.

„To je pro nás hodně důležité. Dříve spoléhali na to, že na ně naše úřady nedosáhnou. Spoléháme na to, že se ukázní a bezpečnost provozu se zlepší,“ doufá.