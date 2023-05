Mnoho obyvatel Jaroměře si to v současnosti nedovede ani představit, další uvěří, až k tomu dojde. Právě budovaný obchvat navazující na dálnici D11 u Hořenic po desítkách let odvede tranzitní dopravu z města. Radnice toho využije a vzápětí začne měnit Husovu ulici v příjemné místo. Mezitím ji Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) také opraví.

„Je to tady podobné od mého dětství. Už našim rodičům slibovali, že tady něco takového jako obchvat povede. Uvěřím tomu až poté, co k tomu dojde,“ uvedla například Jitka Teuberová, která bydlí kousek od zmíněné hlavní silnice.

Začala stavba obchvatu Jaroměře za 688 milionů Kč, hotovo má být v roce 2024

Starosta Jaroměře Jan Borůvka ale slibuje, že příští rok na podzim bude veškerá kamionová doprava svedená na obchvat. „Proto chceme z této jaroměřské hlavní třídy vytvořit klidovou zónu osázenou zelení. Husova ulice se stane místní komunikací, podél které by měly stát obchody, restaurace a kavárny,“ potvrdil starosta Jaroměře Jan Borůvka s tím, že tím zároveň získá důstojnější okolí například i Wenkeův dům od architekta Josefa Gočára.

Husova ulice vede od okružní křižovatky se silnicemi směřujícími na Trutnov a Josefov po kruhový objezd pod náměstím. Z obou stran je uzavřena zástavbou činžovních domů. Denně tam projíždějí tisíce nákladních aut směřují do Polska a naopak do českého vnitrozemí. Důležitou komunikací je i pro obyvatele, kteří tudy chodí do centra města nebo obchodního domu.

Město zahltila nadměrná doprava. Kamiony ničí domy a obtěžují občany

Místní lidé se už těší na to, až se toto místo zklidní. „Obtěžuje to tady všechny, nejvíc ty, kteří tu bydlí. V minulosti to tady bylo podobné, jako si to teď představuje město. Je to těžký úkol, ale nápad to není špatný a určitě mu budu fandit. Jsem na to zvědavá,“ svěřila se před nedalekým obchodním domem obyvatelka Jaroměře, která si nepřála zveřejnit jméno.

Velkorysé plány

Vedení radnice se před nedávnem sešlo se zástupci ŘSD, aby jednali o převodu silnice na město. Zdá se, že je všechno na dobré cestě, předběžně se obě strany dohodly. „Je to pro město skvělá zpráva. Posunuli jsme se a ujasnili si podrobnosti týkající se opravy silnice. Silničáři zrekonstruují asfaltový svršek a vysadí tam obrubníky kvůli bezpečnosti na přechodech pro chodce. Následně to převezmeme a budeme pokračovat podle naší představy přerodu Husovy ulice jako místní komunikace,“ vysvětlil Borůvka.

Opravy v režii ŘSD mají začít v roce 2025, úpravy tam město zahájí v následujícím roce. Chce k nim využít dotace na vybudování zelených ploch i vlastní prostředky. Ulicí budou moci projíždět auta o maximální hmotnosti 3,5 tuny.

„Silnici dostaneme v dobrém stavu a budeme se moci věnovat lokálním změnám. Kromě stromů a další zeleně tam vybudujeme i podélné parkování, což nám místní úprava umožní. Počkejme si však na studii, kterou jsme zadali odborníkům. Na návrh architektů se velmi těším,“ poukázal starosta na architektonicky-urbanistické zpracování změn v celém širším centru města.

Husova ulice se totiž stane jednou z jeho součástí, plány jsou však mnohem velkorysejší. Týkají se revitalizace sídliště na nábřeží 17. listopadu a sídliště Na obci a nedalekého prostoru u divadla. Pracovat by se tam mělo začít v příštím roce.

„Ve výhledu je celá trasa od Tyršova mostu, tedy nábřeží 17. listopadu, ke křižovatce u městské knihovny a obchodního domu Labe až k divadlu a následně k poliklinice. Plánujeme to rozdělit do čtyř etap, vždy po jednom roce. První etapu chceme realizovat v příštím roce,“ sdělil vedoucí odboru majetku města jaroměřské radnice Jan Žíla.

Půjde nejen o komunikace, ale také o přilehlé okolí. „Etapy budou nastavené podle našich investičních možností. Každý rok se udělá část, celkově by to mělo trvat čtyři roky,“ doplnil starosta.

Studie změn na sídlištích zahrnující urbanistické a architektonické řešení prostoru se zabývá například krajinářskými úpravami, konceptem veřejného osvětlení, umístěním mobiliáře včetně herních prvků, řešením dopravy či možnostem zapojení řeky do veřejných prostranství.

Vznikne klidná lokalita?

„Potenciálem místa je vytvoření klidné obytné lokality se zklidněnými ulicemi s prostorem pro chodce a cyklisty a s parkovými úpravami zelených ploch kolem domů a jejich vnitroblocích. Dalším potenciálem je řeka ve městě. Pokud její břehy a přilehlé veřejné prostory fungují dobře pro obyvatele i turisty, obohatí a podpoří kvalitu života v centru,“ píše se v architektonicky-urbanistické studii.

Součástí studie jsou i vzdálenější vize. Město chce rekonstruovat také koupaliště, které je nedaleko míst, která se začnou měnit jako první. Počítá se také s rekonstrukci náměstí.

„To jsou výhledové záležitosti s horizontem 15 až 20 let. Když už se změny v širším centru připravují, je potřeba to chystat v širokém kontextu. Něco jsme schopni realizovat v následujících letech, další představy přijdou na řadu postupně v budoucnu,“ podotkl Borůvka k vizi proměny Jaromeře.