Kramolna /VIDEO/FOTO/ – Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají často chodci a příčinou mnoha nehod bývá nedostatečná viditelnost.Policie a BESIP vyrazily mezi děti se zajímavým heslem: „Když si vezmeš vestičku, auto počká chviličku.“

A právě proto na začátku dubna zahájila Policie ČR společně BESIPem ve vybraných mateřských školách kampaň nazvanou „Jsme vidět“. V rámci této kampaně obdrží děti ze školek (včetně učitelek) reflexní vestičky, které jim pomohou naplnit základní pravidlo bezpečnosti silničního provozu „Vidět a být viděn“.



Včera ráno v devět hodin dorazila do krásné mateřské školy na Kramolně policejní preventistka Jana Pecoldová, která se v doprovodu krajského koordinátora BESIPu Petra Hoška vydala mezi předškoláky. „Brzy už budete školáci, po prázdninách půjdete do školy a budete se po Náchodě více pohybovat mezi dopravními prostředky. Tak musíte vědět, jak se na ulici chovat,“ začala si s dětmi povídat Jana Pecoldová, která jim pomocí fotografií připomínala co dělat a co ne, jak se bezpečně chovat na chodníku i na silnicích.



Na závěr zhruba půlhodinového povídání, při němž kramolenští předškolácí prokázali výtečné znalosti týkající se chování v provozu, dostali všichni reflexní vesty.



„Když si vezmeš vestičku, auto počká chviličku,“ odříkali předškoláci motto preventivní akce a hned se – i s paní ředitelkou Zuzanou Koubkovou – navlékli do nových zářivých vest.



Kromě dětí z kramolenské MŠ dostali včera vestičky i jejich vrstevníci z MŠ Rašínova v Novém Městě nad Metují, kde si děti zopakovaly společně s Janou Pecoldovou bezpečné chování a některé dopravní značky.