"Teďka jsem tam jela. Je to spíše na loď než na auto," potvrdila v komentáři na FB jedna z řidiček, jejíž auto projelo zaplavenou silnicí. Důvod byl zřejmý - na křižovatce před železničním mostem u vlakového nádraží tryskal z kanálu vydatný sloupec vody, která se pak valila Havlíčkovou ulicí dolů do Krčína. Někteří řidiči se raději otočili a jeli jinudy. "Sotva jsem to vyjela k Trundoj, ale pod most už jsem neriskovala, moje auto nemá ploutve," rozhodla se pro jinou trasu jedna z řidiček.