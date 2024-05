Už za tři měsíce se josefovská pevnost opět stane na čtyři dny středobodem světa metalové hudby. Od 7. do 10. srpna zde vystoupí desítky kapel zvučných jmen. Pořadatelé festivalu navíc oznámili speciální show, ve které vzdají hold Bedřichu Smetanovi a jeho dílu. Od narození tohoto světoznámého skladatele letos uplynulo 200 let. "Světy vážné hudby a black metalu se letos vůbec poprvé setkají na tradičním extrémně metalovém festivalu Brutal Assault – kapela Cult od Fire odehraje unikátní set, připravený speciálně pro tento festival, jako poklonu Bedřichu Smetanovi a jeho dílu. Za tímto účelem se kapela spojila s orchestrem Bohemian Symphony Orchestra Prague a společně se postarají o zážitek, jaký na Brutal Assaultu ještě nebyl – a který téměř nemá obdoby ani jinde," slibují pořadatelé.

Na největší událost letních prázdnin v Náchodě, která se chystá do samotného centra města, dorazí v sobotu 20. července Kapitán Demo, Dalibor Janda se skupinou Prototyp, Sto zvířat, Jakub Děkan, Nanovor nebo třeba saxofonistka Kateřina Janečková. Jak už název akce napovídá, na letošním 11. ročníku Pivobraní, který se koná tradičně třetí červencovou sobotu, si ale na své přijdou zejména milovníci dobrého českého piva. „Chybět nebude například domácí Primátor, pít se ale budou i Krakonoš, Trautenberk, Bakovský pivovar, Všerad, Loutkář, Klenot, Malý Janek, Agent a řada dalších," vyjmenovává pořadatel akce Daniel Šafr. Návštěvníci se mohou těšit na stolní fotbálek v lidské velikosti a pochopitelně i pestrou škálu různých dobrot. Vstupenky jsou už teď k dostání v regionálních informačních centrech a na www.kupvstupenku.cz .

Pevnost se bude otřásat i rockovou muzikou

Ještě o něco dříve se v historické josefovské pevnosti chystá také rockový festival. Už 18. května od 16.00 hodin se můžete těšit na akci Rock in Jaroměř 2024, která nabídne přehlídku předních českých a slovenských rockových kapel! Na seznamu interpretů jsou kapely Panoptiko, Horkýže Slíže, Trautenberk, Tublatanka i Harlej.

Do Jiráskova rodiště zamíří kapely i ochotníci

O týden později, tedy v sobotu 25. května, se chystá hudební nálož v hronovském parku Aloise Jiráska. Hronov Park Fest odstartuje od 14.30 hodin a nabídne kapely Debill Heads, Monkey Business, Komunál, Panoptiko, Portless, Divokej Bill revival i zpěváka Václava Noida Bártu.

V rodném městě spisovatele Aloise Jiráska se uskuteční i další z festivalů, který má tradici už 94 let. Mezinárodní festival amatérského divadla Jiráskův Hronov nabídne od 2. do 10. srpna inscenace činoherního, pohybového či experimentálního divadla. Současně s divadelními představeními se zde konají výstavy. V rámci festivalu probíhají vzdělávací semináře, workshopy či diskuzní kluby. Hlavní program tvoří výběr nejlepších inscenací z celostátní přehlídky, kam se probojovali nejlepší ochotníci z krajských přehlídek. Pořadatelé slibují, že program 94. Jiráskova Hronova bude postupně zveřejňován, a to například na webu https://jiraskuvhronov.eu/program.

Metalový kemp Brodský u Červeného Kostelce

Rušno bude také u červenokosteleckého rybníka Brodský. V kempu se i letos chystá třídenní festival tvrdé metalové muziky MetalGate Czech Death Fest, a to dokonce jubilejní patnáctý ročník! Uskuteční se od 13. do 15. června a zahraje zde přes třicet metalových kapel z mnoha zemí. Jednou z nich, která je skutečně velkým lákadlem, je rap metalová skupina Clawfinger ze Švédska. Byla jednou z prvních, které začaly hrát tento hudební žánr. Clawfinger jsou známí pro svou agresivní, ale melodickou muziku a témata dotýkající se politiky a antirasismu.

Folklorní festival zahájí koncert kapely Čechomor a Lucie Bílé

Veselo bude i přímo v Centru Červeného Kostelce. Mezinárodní folklorní festival každoročně hostí až 20 souborů z celého světa. Díky tomu se řadí mezi největší festivaly v Evropě. Letos to bude už 70. ročník a můžete si ho užít v termínu od 14. do 18. srpna. Pořadatelé do Červeného Kostelce přivážejí folklorní soubory z různých koutů celého světa a alespoň na pár dnů se město stává středem folklorního světa, světem barev, tance, zpěvu a různorodých tradic.

Jak je již zvykem, první festivalový den je v plánu unikátní koncert, na který se bude dlouho vzpomínat. Tentokrát se můžete těšit na fenomenální hudební zážitek v podobě společného koncertu kapely Čechomor a několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé. Ej, lásko, Já se vdávat nebudu, Gorale… To je jen malá ochutnávka písní, které zazní v krásném venkovním prostředí festivalového areálu mezi stromy.

Klasická hudba s atmosférou barokních perel

Ve výčtu letních festivalů nelze opomenout ani festival klasické hudby Za poklady Broumovska, který otevírá každé léto brány unikátní skupiny broumovských kostelů. Rozeznívá je podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Koncerty začínají obvykle v 18 hodin, doporučená výše dobrovolného vstupného činí 150 korun na osobu. Výtěžek putuje na péči o architektonicky unikátní kostely, které se zrodily v autorské dílně slavných architektů Dientzenhoferů. Program festivalu najdete ZDE.