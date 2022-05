Jako v případě řidiče osobního automobilu, který vyjížděl z vedlejší silnice od obce Spyta a nedal přednost motorkáři, jedoucímu po obchvatu od Náchoda na Jaroměř. To, že nehoda může skončit nejhorším možným způsobem potvrzuje i křížek hned za svodidly.

Komplikované křižovatky, nepřehledné úseky, kruhové objezdy či místa svádějící k rychlé jízdě bývají místy častých dopravních nehod. Vyplývá to z údajů České asociace pojišťoven (ČAP), které obsahují informace o haváriích za loňský rok. Podrobně je mapována i situace na Náchodsku.

Na nehody nejúrodnější je asi nejfrekventovanější silnice na Náchodsku. „Ano, silnice I/33 patří k místům s největším počtem dopravních nehod v regionu,“ potvrzuje komisař Lucie Konečná. Má to i svou logiku, protože po této komunikaci každý den projede více než 30 tisíc automobilů, z nichž dobou čtvrtinu tvoří kamiony.

Podle policejní komisařky se ale již letos intenzita provozu na silnici I/33 v uvedeném úseku po loňském zprovoznění dálnice D11 snížila. „I přesto, že otevření bezmála 23 km dálnice odejmulo velký díl dopravy, nepolevují policejní hlídky v tomto úseku v dohledu nad bezpečností a plynulostí dopravy. V hledáčku dohledu policejních hlídek i hlídek dálničních policistů je i oblast, v níž D11 končí a navazuje na další silniční úseky,“ říká Lucie Konečná s tím, že o tom, jak bezpečno na našich silnicích bylo, je a bude, rozhodují však sami účastníci silničního provozu.

Právě novinka v podobě sjezdu z dálnice D11 do Jaroměře zaskočila některé řidiče jezdící tzv. po paměti. Na změnu přednosti v jízdě sice upozorňuje reflexní zvýraznění značek, ale ani to nestačilo. V Semonicích se proto bouralo například už hned druhý den po otevření dálnice a pak ještě přibyly další tři nehody. Příčinou nehod byl právě nezvyk řidičů jedoucích po rychlé státovce od Náchoda, kteří nově musí dávat přednost autům přijíždějících právě z bývalé okresky, z níž se stal dálniční sjezd.

V loňském roce došlo na silnicích Náchodska k osmi tragickým nehodám, při nichž zahynul člověk. V letošním roce přibyl zatím jeden pomníček – před dvěma měsíci právě na silnici I/33 mezi sjezdem z dálnice D11 a Jaroměří došlo k čelnímu střetu osobního vozidla Škoda a dodávky Peugeot. 60letý řidič Škodovky utrpěl zranění, kterým na místě dopravní nehody podlehl a druhý účastník 44letý muž byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové s těžkým zraněním.

Hodně se bouralo i na silnici č. 14 mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují, kde dominovalo nedodržená bezpečné vzdálenosti za vozidlem. V tomto úseku došlo k 26 nehodám se 13 zraněnými účastníky. Plnění pojišťoven se vyšplhalo přes 2,5 milionu korun. Na Broumovsku svádí k rychlé jízdě silnice č. 303 přes Pasa a právě sjezd do Broumovské kotliny pro některé řidiče končí předčasně ve svodidlech. Pojišťovny evidují na obou stranách průsmyku za loňský rok dohromady 23 nehod s 11 zraněnými a celkovou škodou přes dva miliony korun.

Potíže dělá některým řidičům i kruhový objezd - v Náchodě na křižovatce u Slavie vloni došlo k šesti karambolům a ke čtyřem na kruháku u nádraží.

Nejvíce nehod v jeden den se vloni stalo 28. listopadu. Policisté asistovali u deseti nehod. Nutno podotknout, že v pěti případech se jednalo o srážku s lesní zvěří a tudíž o nehodu nezaviněnou řidičem. Jak se střetu se zvířetem vyhnout? „Předvídat. V rizikových místech jet pomaleji,“ radí dopravní expert Jan Pechout. „Když se stmívá a rozednívá, tak zpomalit, více koukat kolem sebe. Nejen že v té době je největší pohyb zvěře, ale také řidiči v té době nejhůře vidí, jsou nejhorší podmínky, když se mění světlo. Prostě být ještě více ostražitější,“ dodává.

A co když už se před vámi srna nebo divoké prase zjeví? „Chytit pevně volant a co nejrychleji šlápnout na brzdu. Řidiči by se neměli snažit vyhnout se. To je chyba. Strhnou řízení, ale mohou skončit v kotrmelcích v příkopu nebo dostanou smyk a mohou narazit do nějaké pevné překážky, například do stromu. Tam je potom riziko zranění mnohem vyšší,“ tvrdí Pechout.