Mimořádná událost se první červnovou sobotu odehrála v kostele sv. Archanděla Michaela ve Vernéřovicích, kde arcibiskup pražský a kardinál svaté církve Dominik Duka dopoledne sloužil Mši svatou s poděkováním za probíhající revitalizaci kostelů na Broumovsku.

Kardinál Dominik Duka sloužil mši a poděkoval za obnovu kostelů na Broumovsku | Video: Deník/Jiří Špreňar

"Rád bych poděkoval za pozvání do tohoto krásného koutu, do určité perly, za kterou vděčíme svatému Vojtěchovi a založení kláštera v Břevnově, ale i vám, kteří máte veliký podíl za obnovení tohoto prostoru," zahájil Dominik Duka děkovnou řeč za obnovo svatostánku, který byl postaven před třemi stovkami let.