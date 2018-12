Kdo zaplatí v Náchodě poplatek včas, opět ušetří

Náchod - Se začátkem nového roku přicházejí opět každoroční povinnosti platit místní poplatky. Dobrou zprávou pro náchodské občany je, že poplatek za odpady se v příštím roce nezvyšuje. Ti, kteří zaplatí do konce února, opět výrazně ušetří.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vladimír Šťastný

„Obecně závazná vyhláška stanovuje základní sazbu místního poplatku za komunální odpad na částku 650 korun za osobu, tedy ve stejné výši jako v loňském roce,“ sdělila mluvčí náchodské radnice Nina Adlof s tím, že stejný zůstává i systém slev.

Ten, kdo zaplatí celý poplatek do konce února, získá podle mluvčí slevu 200 korun. Zaplatí tedy jako v letech předchozích 450 korun. Při platbě ročního poplatku v období od 1. 3. do 31. 5. zaplatí obyvatelé Náchoda 500 korun, a poté už musí uhradit plnou výši, a to nejpozději do konce září. „Po tomto datu se již platba navyšuje o sankci ve výši padesáti procent,“ upozornila Nina Adlof.