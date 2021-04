39letý zálesák před několika lety prodělal mrtvici, s jejímiž následky se vypořádává dodnes. Aby si zlepšil fyzičku a odpočinul si od civilizace vyrazí zítra z Broumovských stěn na cestu kolem republiky. Nepůjde sám – společnost mu bude dělat černý čtyřnohý přítel Kazan.

„Podle mých odhadů by jsme to s Kazanem mohli zvládnout za 4 až 5 měsíců. Jo jasně, dalo by se to obejít i za 100 dní, ale nezapomeňte, že jsem po mrtvici, tak počítám že mi to potrvá déle. Ale já to dám,“ je namotivován před cestou.

Z toho, že počasí připomíná spíše zimu než jarní polovinu dubna si nic nedělá. „Neexistuje špatný počasí, vždycky je na vině jenom špatně zvolený oblečení. Žádné extra vybavení nemám. Beru si s sebou obyčejnou plachtu 2x3 metry, která se dá koupit i ve stavebninách, starou karimatku, hliníkovou tyčku z komunistického „áčka“ a klasickou celtu. Spacák jsem si sice vzal už letní, ale doufám, že neumrznu,“ usmívá se a během chvilky si umotá cigaretu. Jak sám říká jednu z posledních. „Přestávám kouřit, takže si o chci ještě do neděle užít,“ s chutí vdechne tabákový kouř. „Doufám, že si po té mrtvici konečně zlepším kondici, vyčistím hlavu a že přestanu kouřit,“ slibuje si od útěku z civilizace, při němž si na zádech ponese krosnu vážící přes 30 kilogramů.

Zkušeností s dlouhodobějšími čundry má dostatečné. „Objeli jsem na kole s kamarádem Itálii, pak jsme projeli ve Francii Normandii a byl jsem i v Rusku. Tam to ale bylo fiasko… Zajel jsem do vojenského prostoru, tak mě zatkli a vyhodili,“ vzpomíná na absolvované cyklotoulky. Od té doby, co mu dělá společníka pes Kazan tak na kole jezdit nemůže, ale musí chodit pěšky.

V hlavě má samozřejmě už i představu, jak by takový den na cestě mohl vypadat. „Ráno se vzbudím, udělám si jako první kafe - bez něj bych asi umřel – dám si něco k jídlu, sbalím se pomalu a vyrazím. Někam dojdu, kolem poledne si dám třeba kus salámu, odpočinu si a pak půjdu dál dokud se mi bude chtít. Pak praštím s báglem postavím bivak, udělám si jídlo a půjdu spát,“ nastiňuje jak by mohl vypadat ideální den na cestě. Pokud bude signál, tak bude chtít dávat příspěvky z cesty - co viděl a prožil, kde se nachází atd.

Po dnešní rozlučce s přáteli na vrcholku Broumovských stěn u Chaty Hvězda se zítra ráno sbalí a vyrazí směrem na Machovský kříž. „Tam se dám doprava a už ho valím směrem na Orlické hory,“ začne ukrajovat první kilometry z dlouhé pouti v jejímž závěru (pokud vše dopadne podle plánu) ho čekají Krkonoše a pak návrat do Broumova.

Náchodský deník bude v příštích týdnech o průběhu cesty kolem republiky Emila „Kelímka“ Kopeckého pravidelně informovat.