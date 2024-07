/FOTO, VIDEO/ Rodinný kemp na břehu rybníka Brodský s travnatou pláží a březovým hájem je vyhledávanou lokalitou pro své příjemné prostředí, atmosféru i vodu vhodnou ke koupání. Oblíbený je také mezi rybáři. A časem bude jistě ještě oblíbenějším, až se zde dostaví zcela nové zázemí. Stavba je však ve skluzu, původní termín dokončení měl být už 10. června. Podívejte se na snímky a video, jak to v kempu aktuálně vypadá.

Voda v Broďáku, jak se rybníku u Červeného Kostelce běžně říká, je příjemná ke koupání. V horkých letních dnech je téměř jako kafe, ale i tak osvěží. Můžete si zaskákat z mola, projet se na lodičce i šlapadle. Vstupné do areálu kempu je aktuálně 30 korun pro dospělého.

K dispozici jsou zde chatky, bungalovy a zařízené stany. Samozřejmě si můžete přivézt vlastní stan či karavan. Podrobný ceník najdete na webových stránkách kempu.

Návštěvníci se ale letos museli připravit na určitá omezení, která souvisí s rekonstrukcí hlavní budovy. Není k dispozici klasická restaurace, ale pouze kiosek s rychlým občerstvením. O točené pivo ale nepřijdete. „Budova s umývárnami a WC je již v provozu, na boku budovy je zřízeno mytí nádobí s teplou vodou. Sprchy jsou pěkné, mobilní, jejich použití je zdarma. Doufáme, že nastalá omezení pochopíte a pomůžete nám překonat letošní komplikovanou sezónu, a tím přispějete k dalším společně prožitým chvílím v původních, s citem zrekonstruovaných prostorech našeho rodinného kempu," vzkazují provozovatelé autokempu.

„Stavební úpravy restaurace a zázemí začaly už v listopadu loňského roku a původní termín dokončení 10. června nebyl vzhledem k rozsáhlým změnám v projektu během stavby reálný. Předpokládáme a doufáme, že se podaří dokončit a uvést do provozu během září," informoval červenokostelecký městský úřad. Zhotovitelem stavby je firma STATING s.r.o. s cenou za realizaci zhruba 24 mil. korun.

Provozní doba autokempu je sezónní, a to od března do listopadu. Koná se zde řada různých akcí. V okolí do 30 km najdete skalní města, hrady, zámky, opevnění, zoologickou zahradu. V kempu se můžete oddávat pasivnímu či aktivnímu odpočinku, rybolovu, vodním sportům či kolektivním míčovým hrám. Kemp je oplocený a v noci hlídaný.