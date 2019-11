V Hradci Králové se vzpomínalo už v sobotu. Sešlo se zde na dvou místech přes sedm set lidí. V kampusu Univerzity Hradec Králové Na Soutoku začal program slavnostním pojmenováním prostoru na náměstí Václava Havla. Rektor univerzity Kamil Kuča odhalil pamětní desku, kterou věnovali studenti hradecké univerzity všem bojovníkům proti totalitním režimům. Poté vyrazil svíčkový průvod směrem na Pivovarské náměstí. Světlo svíček symbolizovalo vyhaslé životy těch, kteří bojovali proti totalitním režimům a v těchto bojích zaplatili nejvyšší cenu.

Když průvod míjel katedrálu svatého Ducha, u vchodu stála fotografie dramatika a pozdějšího prezidenta Československé a České republiky Václava Havla, kterou hlídala čestná stráž tvořená skauty. Lidé u Havlovy fotografie pokládali svíce, které dosud drželi v rukou, aby uctili jeho památku. Na Pivovarském náměstí se poté uskutečnil open-air koncert.

Rvačka ve Vrchlabí

Třicáté výročí sametové revoluce si připomněli lidé také na Trutnovsku. Vzpomínkové akce se konaly v neděli na náměstích v Trutnově, Vrchlabí, Dvoře Králové nad Labem. Ve Vrchlabí došlo dokonce na rvačku, která se odehrála na náměstí TGM, řešit ji museli policisté.

Celou neděli desítky lidí zapalovaly svíčky u chalupy Václava Havla na Hrádečku ve Vlčicích, někteří tak společně učinili přesně v 17.11 hodin.

Lidé chodili s vlajkami, národními trikolorami i odznáčky Občanského fóra. „Odznak OF mám už třicet let, stejně jako trikoloru,“ hrdě ukazoval symboly revoluce Robert Feješ, který zorganizoval pochod skupiny lidí z Mladých Buků k tradičnímu pietnímu místu u chalupy Václava Havla. „Jsem rád, že šly i rodiny s dětmi. Mladá generace by měla mít povědomí o sametové revoluci,“ řekl.

V Trutnově se lidé setkali u pivovaru, kde Václav Havel pracoval za normalizace, na Bojišti hráli místní ochotníci z Ďyvadla Neklid jeho hru Audience. V Žacléři promítal v muzeu fotky z listopadových událostí Bohdan Holomíček, Havlův dvorní fotograf.

Slova Ronalda Reagana

V Náchodě na Masarykově náměstí se s pokorou a nadějí sešli 17. listopadu lidé všech generací. Od rozverných dětí, které svobodný život přijímají se samozřejmostí a lehkostí až po pamětníky, v jejichž očích by se dalo ledacos číst. „Určitě jste se alespoň na malý okamžik zamysleli, co jste v tento den před třiceti lety dělali, kde jste byli, jak jste tuto osudovou chvíli prožívali. A také jestli ty tři desítky let stály za to - díky tomu, že můžeme cestovat, říkat svůj vlastní názor,“ zamýšlel se starosta města Jan Birke.

Náchodský zastupitel a někdejší šéf lidovců Pavel Bělobrádek připomněl zvrhlost komunistického režimu, který útočil na základní lidskou důstojnost. Vzpomenul i slova Ronalda Reagana, že každá generace si demokracii musí vybojovat sama. Není dána a není na věky. Součástí oslav v Náchodě bylo vystoupení písničkáře Jiřího Dědečka a v Muzeu Náchodska byly k vidění dvě nové listopadové výstavy.