Stav není zdaleka ideální, covid-19 kosí zdravotnický personál v nemocnicích, přesto porodnická oddělení v kraji zatím situaci zvládají.

Jedinou výjimkou je Trutnov. Tam se kvůli nedostatku porodníků nerodí od 27. července a minimálně do konce letošního roku určitě ani rodit nebude. Výrazný nárůst porodů kvůli tomu zaznamenaly porodnice v Náchodě, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou. Přesto se v Trutnově patrně blýská na lepší časy.

Podle zjištění Deníku je trutnovská nemocnice domluvená s lékařem, který by mohl v lednu nastoupit na post primáře gynekologicko- porodnického oddělení. Aktuálně v Trutnově nastupuje mladý lékař ve specializační přípravě. Vedení trutnovské nemocnice jedná s dalšími dvěma lékařkami, které by případně mohly nastoupit na přelomu ledna a února. Kdy by mohla být porodnice v Trutnově znovu otevřená?

Optimistický odhad vedení nemocnice je, že by to mohlo být v únoru. „Pokud vše dopadne dobře, bude termín znovuotevření porodnice záviset na novém primáři, který si bude organizovat práci a poskytování péče celého oddělení,“ objasňuje ředitel Oblastní nemocnice Trutnov Miroslav Procházka.

Prostory trutnovské porodnice jsou momentálně využité k hospitalizaci pacientů rehabilitace, onkologie a gynekologie. „Je to z důvodu potřeby vyčlenění covidových lůžek a uvolnění personálu, který nyní pečuje o pacienty s covid-19,“ vysvětluje mluvčí krajského zdravotnického holdingu Lucie Chytilová.

Nejvyšší nárůst porodů má Rychnov

Výpadek trutnovské porodnice se projevil ve zvýšeném počtu porodů v ostatních krajských porodnicích. V náchodské a jičínské porodnici byl již na začátku října překročen počet porodů za celý loňský rok. Nejvyšší nárůst porodů eviduje již od jara rychnovská porodnice. Ta má nyní již téměř o 30 procent porodů více než v loňském roce.

Porodnická a gynekologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové nezaznamenala v souvislosti se situací v Trutnově žádný výrazný nárůst počtu porodů. Další alternativu pro těhotné ženy z Trutnovska představuje krkonošská Jilemnice.

Jičínská porodnice i přes aktuální personální oslabení stále přijímá rodičky a provoz tam zůstává zachován. „Rodičky, které mají v plánu přivést na svět své miminko v jičínské porodnici, se nemusí bát, že by byly odmítnuty,“ vzkazuje mluvčí zdravotnického holdingu Lucie Chytilová. V Oblastní nemocnici v Jičíně nadále probíhají operace pacientů s akutním problémem, vyčleněná lůžka tam mají i pacientky například po gynekologickém výkonu.

Jičín je oslaben, ale porodnici nezavírá

Podle zástupce primáře Petra Krykorky funguje porodnice bez omezení. Přiznává však, že personální stav je oslaben kvůli nemocným porodním asistentkám. Přesto jičínskou porodnici nezavírají. „Jedna asistentka se po nemoci do provozu vrátila, další přijdou v příštím týdnu. Asistentky se zřejmě nakazily mimo nemocnici,“ domnívá se Petr Krykorka. Návštěvy jsou zakázané. Gynekologické oddělení funguje rovněž bez omezení, operativa je redukována na akutní záležitosti.

Jak zvládá situaci rychnovská porodnice? „Jak se dá,“ odpovídá vrchní sestra Eva Tobišková. Akutní problémy kvůli výpadkům personálu ve spojitosti s nákazou tam ještě nemusí řešit. „Zatím se držíme a budeme se snažit vydržet co nejdéle,“ ujišťuje Eva Tobišková.

Se současnou situací se dobře vypořádávají ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. „Situaci i během současných opatření zvládáme. Personální situace je na klinice stabilizovaná,“ ujišťuje mluvčí FN HK Jakub Sochor.

Při porodu jsou rodičky bez roušky



Jak konkrétně vypadají v současné covidové situaci porody, přiblížil Deníku zástupce primáře gynekologicko-porodního oddělení v Jičíně Petr Krykorka. „Do porodnice může přijít těhotná žena i s partnerem. Zjišťujeme, zda žena vykazuje známky infekce nebo se potkala s někým infekčním. Pro tyto případy máme speciální prostory,“ vysvětluje Krykorka. Pokud je žena bezpříznaková, na oddělení se pohybuje v roušce. Zdravotníci pracují v ochranných prostředcích. „Při porodu, u kterého může být i partner, si rodičky roušku sundávají,“ popisuje Petr Krykorka z Oblastní nemocnice v Jičíně.