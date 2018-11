Klapka. Akce! Seriál Čechovi připomene americký Dallas

Ratibořice /FOTO/ - Herecký dům Viktorka v Ratibořicích se ve středu změnil na bohaté sídlo rodiny, která nápadně připomíná Ewingovy z amerického seriálu Dallas.

Začalo zde natáčení třináctidílného seriálu Čechovi, ve kterém si zahrají například Kateřina Macháčková, Miloslav Mejzlík, Petr Batěk, Libuše Švormová, Igor Bareš, Martin Dejdar, Regina Rázlová, Josef Nedorost, Jan Šťastný a mnozí další.

„Rodina bohatých lidí bydlí v jednom domě. Jsou to čtyři generace, každý má svoji ložnici. Dnes už sedmdesátiletý otec, hlava rodiny, založil krátce po revoluci firmu, kterou by chtěl nyní předat některému ze svých třech dětí. To se ale nedaří. Je to problém současnosti, kdy generační výměnu ve firmě nepřežije téměř dvě třetiny společností,” popisuje hlavní dějovou linii režisér Tomáš Magnusek, který seriál připravoval několik let. On sám ztvární postavu charakterově podobnou J.R. Ewingovi. “Seriál bude to o tom, jací jsme, jak je složité v dnešní době podnikat, o chybějících zaměstnancích, ale také o uvažování. Je v něm namíchané všechno,“ doplnil Magnusek.

Natáčení potrvá několik měsíců a filmaři se objeví zhruba na deseti místech v Královéhradeckém kraji. Kromě Ratibořic zavítají i do Náchoda či Hradce Králové.