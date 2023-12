Občanům Ukrajiny vstup zakázán. Takové opatření zavedl IMC Music Club v České Skalici na Náchodsku. Zákazem se už podle informací Deníku začala zabývat Česká obchodní inspekce.

Ukrajinské bitky v českoskalickém klubu řeší stopkou pro všechny Ukrajince | Video: Jiří Řezník

Provozovatel klubu Jozef Burtnyk zákaz odůvodnil tím, že právě mladí Ukrajinci vyvolávají v klubu bitky. Perou se prý mezi sebou nejen muži, ale i ukrajinské ženy.

„Na otvíračku to bylo super, to byla pohoda. Ale už druhý den dorazila parta osmi Ukrajinců a skončilo to melou. Perou se sice mezi sebou, ale jejich bitky odradí zákazníky, kteří se chtějí normálně pobavit na tanečním parketu,“ vylíčil Burtnyk.

Plošný zákaz vstupu pro ukrajinské návštěvníky, který v klubu vydal, však prověří Česká obchodní inspekce (ČOI). „V rámci předběžného posouzení se domníváme, že by se mohlo jednat o diskriminaci. Konkrétní závěry by mohl učinit až příslušný regionální inspektorát ČOI, v tomto případě inspektorát Královéhradecký a Pardubický, a to na základě provedené kontroly. Ten aktuálně obdržel v této věci několik podání a bude se jimi bez odkladu zabývat," uvedl mluvčí ČOI František Kotrba.

Podobný zákaz v minulosti avizovali na svém Facebooku také provozovatelé klubu Luna v Teplicích. Také oni psali, že Ukrajincům vstup na akce nepovolí. Svůj post ale za několik hodin stáhli.