Světový den knihy a autorských práv připadající na 23. dubna měl v knihovně pohraničního města podobu, která umožnila malým čtenářům si koupit vlastní knihu. A to i přestože ve městě (jako ostatně na celém Broumovsku) klasické kamenné knihkupectví není. „Výzkumy potvrzují, že čtení pro radost je největším ukazatelem budoucího úspěchu dítěte. Do Meziměstí a Broumova jsme za dětmi přijeli slavit Světový den knihy a autorských práv i proto, že zde bohužel knihkupectví téměř chybí. Naštěstí učitelky na základních školách důležitost knih a dětského čtení nepodceňují. Přivezli jsme tedy knížky z Prahy za nimi a doufáme, že udělají radost,“ uvedla ředitelka Svazu českých knihkupců a nakladatelů Marcela Turečková, a pohledem přelétla plochu o více než 10 čtverečných metrech pokrytou směsicí knih pro menší i větší čtenáře. Vzápětí každý školák dostal poukázku v hodnotě 400 korun, za níž si mohl „koupit" to, co si vybral. „Velká kniha je za dvě stovky a malá za stovku," stanovila snadno zapamatovatelné kupecké počty, a děti už těkaly z jedné knihy na druhou v naději, že až na ně přijde řada, tak bude právě ta jejich ještě k mání.

Možnost nakoupit si v jednorázovém knihkupectví dostaly možnost ty děti, které prostřednictvím dotazníku o sobě prozradily, že rády čtou a chtěly by mít doma více knih. V Meziměstí jich bylo celkem 33 od druhé do deváté třídy.

Projekt Dáme knihu dětem, který organizuje právě Svaz českých knihkupců a nakladatelů, byl příjemnou novinkou pro meziměstského knihovníka Martina Slavíka. „Moc se mi ten nápad líbí, protože my - knihovníci a učitelé - se při podpoře čtenářské gramotnosti snažíme, aby děti četly ty knížky, o které mají skutečně zájem. A to projekt dameknihu.cz splňuje vrchovatou mírou," dívá se knihovník Slavík na desítky dětí, které si listují novými přírůstky do své knihovny.

Po žních k Turkoj: Otík nechybí mezi zemědělskými modely traktorů a kombajnů

Stejný „knižní malotrh" se konal i na nedaleké Masarykově základní škole v Broumově. Na obou místech ještě před knižním seminářem děti vtáhlo na palubu pirátské lodi divadelní představení Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse. Divadlo Čučka nebylo zvoleno náhodou. Tvoří ho tvůrčí dvojice složená z knihovnice Edity Vaníčkové Makosové a spisovatele Marka Tomana. „Spojuje nás zkušenost se stovkami knižních dílen, autorských čtení, literárních diskusí a vycházek či knižních křtů. A především to, že máme rádi knihy a bereme je vážně, čtenáře jakbysmet,“ uvádějí herci, jejichž představení vychází z dramatizací knih pro děti Marka Tomana.

Knihkupectví je na malých městech prakticky vyhynulý druh

Světový den knihy a autorských práv sice potěšil dětské čtenáře v Meziměstí a Broumově jednorázovým knihkupectvím, ale rovněž připomněl, že kamenná knihkupectví jsou na malých městech v podstatě kriticky ohroženým druhem. Své o tom ví Jiří Kohl, který v Teplicích nad Metují a v Polici nad Metují provozuje obchody, kde vedle knih nabízí i papírenské zboží, hračky a dárkové předměty. „Kdybych provozoval čistě knihkupectví, tak už tady asi 12 let nejsem," má jasno, a obdivuje ještě ty, kteří jsou schopni klasické prodejny knih utáhnout. „S ohledem na to, co se děje na e-shopových trzích, tak je samostatné knihkupectví na takhle malých městech neudržitelné," přiznává, že prodej knih v podstatě dotuje právě z prodeje hraček a papírenského zboží.

Nechybělo moc a Smetana se mohl před 200 lety stát rodákem z Nového Města

Knižní trh je navíc nestálý a i když třeba před Vánoci dosáhne v prodeji na čísla, s nimiž by se dalo žít, tak jiné měsíce jsou mnohonásobně slabší. „V těch slabších měsících to je do 20 knížek za měsíc," říká pro ilustraci.

23. duben vyhlásila světová organizace UNESCO Světovým dnem knihy a autorských práv. Od roku 1995 to již není pouze den, kdy zemřel světoznámý dramatik William Shakespeare. Nápad slavit knihy právě o tomto datu má svůj původ ve španělské Katalánii, kde se v této době oslavuje svatý Jiří a každý, kdo si koupí knihu, dostane jako dárek růži. Proto se právě 23. dubna konají po celém světě akce s cílem zdůraznit magickou sílu knihy, která je i v době internetu schopna vytvářet most mezi generacemi i napříč kulturami a regiony.