Knížky nakoupíte i za pět korun

/KRÁTKÉ ZPRÁVY/ Před budovou městské knihovny v Novém Městě nad Metují můžete nejen dnes, ale až do pátku 2. srpna levně nakoupit vyřazené a nevyužité knihy. Ceny se pohybují už od pěti korun. Prodává se od 8 do 17.30 hodin, v pátek od 8 do 15.30 hodin nebo do vyprodání zásob.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Hynek Dlouhý

V Broumově táboří filmaři Příměstský filmový tábor Filmfárum vedou v broumovském klášteře dva zkušení lektoři Tomáš Valášek a Jakub Hejdánek. Společně s nimi děti tvoří, natáčejí, hrají a seznamují se s filmovým děním. Zkouší si práci s kamerou, jednoduchou animaci či střih. Do údolí za jelenem Matějem Na informačních tabulích seznamuje jelen Matěj malé návštěvníky s životem v Klopotovském lese. Děti si pak mohou na 1,5 km dlouhé stezce vyzkoušet různé interaktivní prvky a prohlédnout si obůrky se zvířátky. Montace láká na nové naučné prvky Naučná stezka v náchodském lesoparku Montace, kam denně míří na procházku i za poznáváním přírody řada místních obyvatel včetně dětí, se před nedávnem nově rozšířila o interaktivní stanoviště „Stopy lesních druhů savců" s informačním panelem. V okolí stezky byly také rozmístěné další popisky k jednotlivým druhům stromů v lesním porostu, přibyla vysvětlující cedulka k plnometru dřeva na stanovišti nazvaném „Dřevařská výroba". Vydejte se na výlet do historie

Autor: Regina Hellová