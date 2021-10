Trávník na přibyslavské návsi je obehnán páskou vymezující kolbiště a desítky přicházejících diváků se těší na oblíbenou událost, kterou je obec proslulá široko daleko. U křížku stojí dřevěná socha kohouta v nadživotní velikosti. „Letos je to již 53. ročník stínání kohoutů,“ říká Josef Mach, který stál u prvního ročníku. Inspiroval se v okolních obcích. „Jeli jsme se tehdy s manželkou podívat na stínání do Dobřan, tak jsem to zkusil. Měl jsem štěstí a trefil jsem kohouta,“ usmívá se při vzpomínce, a dodává, že kohouta stínali i v nedalekém Mezilesí a na Lipí tuto tradici udržují dodnes.

Kapuci si nasazuje další adept, asi desetiletý chlapec. Několikeré zatočení a vyráží. Muzika hlasitě hraje, aby moc neslyšel nápovědu, jež mu radí, který směr držet. Ale ani napovídání nemusí být to pravé ořechové – zlomyslné hlasy mohou totiž naschvál klamat. „Musí jít stále dopředu, nesmí couvat, jinak je diskvalifikován. A jak přejde dál než je talíř, tak je také konec,“ připomíná pravidla stínání zasloužilý hasič. Chlapec jde ale celkem jistě, máchne cepem a talíř se s cinkotem a za jásotu přihlížejících rozbije. Za chvíli si obléká kapuci znovu a opět vyráží na cestu poslepu. A opět úspěšně. Sundá si kapuci a s úsměvem na tváři míří ke kleci, kde bylo na začátku akce šest kohoutů. „Měl by si ho vzít protože my pak nevíme co s ním,“ usmívá se Mach. S prosebnými pohledem se chlapec od klece s kohouty dívá zřejmě na maminku. Ta je ale nesmlouvavá. „Můžeš se s ním vyfotit, ale domů ho nebereme,“ říká její pohled.

Zdroj: Deník/Jiří ŠpreňarStínání kohouta je součástí slavení posvícení. V minulosti byl vybraný kohout, kterého ozdobili pentličkami, byl na dlouhých stuhách veden v průvodu s chasou a muzikou na vyhrazené místo. Zde byl pak přivázán ke kolíku, aby nemohl utéci. Muži, kteří chtěli vyzkoušet své štěstí a snažili se setnout kohoutovi hlavu šavlí, měli zavázané oči. Přihlížející diváci křikem a muzikanti hudbou se snažili muže se zavázanýma očima navést, nebo naopak zmást z cesty ke kohoutovi. Každý uchazeč měl jeden pokus, vítěz tohoto klání byl oslavován a odměněn. Od konce 19. století bylo obřadní zabíjení zvířat zakázáno, postupně obyčej v této formě zanikl. Na mnohých místech se dnes udržuje v pozměněné podobě, při nichž se zvíře již nezabíjí, dodnes. Obyčej se sice stále nazývá stínání kohouta, ale podstatou samotného aktu je třeba rozbití talíře, jak je tomu na Přibyslavi.

Na řadu jdou zkusit štěstí postupně další a další, většinou děti. Před autobusovou zastávkou, která se proměnila na dočasný stánek s občerstvením, stojí krátká fronta čekající na grog, pivo či posvícenské koláče. „Dříve to ale byl jiný mazec. Byly tři dny za sebou taneční zábavy,“ mávne rukou kde že loňské sněhy jsou. „Hrál se posvícenský fotbal ženatých proti svobodným. I v pondělí bylo v hospodě plno – rekord tady je i 170 lidí,“ podívá se směrem k nedaleké hospodě, která má ale na vratech ceduli s nápisem dovolená.

Premiéra stínání kohoutů se na Přibyslavi odehrála v pohnutém roce 1968. „Bylo to pár týdnů po tom, co přijeli na nezvanou návštěvu Rusáci. Každý mě od toho zrazoval, že bude průšvih,“ vrací se ve vzpomínkách na první stínání kohouta. „Tehdy přišlo asi 20 lidí. Ale byly i roky, kdy tu bylo na 350 lidí. Dneska je také slušná účast,“ rozhlédl se po návsi a odhadl, že dorazilo ke 150 divákům. Za více než půl století se stínání kohoutů nekonalo jen třikrát. „Vloni nám to znemožnil covid a dvakrát bylo takový počasí, že to nebylo možný,“ doplňuje. Stínací obyčej se za socialismu nelíbil ani tehdejším mocipánům. „Chtěli nám to zrušit, ale byli jsme pak na okrese s jedním komunistou, a ten jim to vymluvil,“ říká.

Na Přibyslavi se už sice hlava kohoutům ve skutečnosti nesekala, ale i zde má tradice svůj vývoj. „Dříve byl kohout zastoupen keramickým krajáčem nebo větším hrncem. Ty už ale u nás došly, tak se místo nich dává talíře,“ vysvětluje a prochází s kloboukem mezi návštěvníky a vybírá peníze. „Je to pro muzikanty a na kohouty. Jeden Stojí kolem 120 až 140 korun a pořizovali jsme jich šest,“ vysvětluje a děkuje dalšímu dárci za stokorunu. Stínání pokračuje tak dlouho, dokud jsou kohouti. „Rekord byl jeden rok 103 pokusů. To je ale pak ale už moc dlouhé,“ dodává, že rekord trefených kohoutů v jednom ročníku drží jeho vnuk Josef Králíček. „Za jedno odpoledne dal čtyři.“