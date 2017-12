Koledy spojí už dnes celé Česko. Přijďte si je zazpívat s námi!

Náchodsko - Známé české koledy se ve středu od 18 hodin rozezní v celé České republice i na některých místech v zahraničí. Zpívat se bude také na sedmi místech u nás na Náchodsku.

Česko zpívá koledy, Nové Město nad Metují.Foto: Eva Kupková

Přidejte se k akci, kterou pořádají regionální Deníky nejen pro své čtenáře. Zastavte se s námi v předvánočním shonu, odpočiňte si od úklidu či pečení cukroví. Přijďte se s námi těšit na kouzlo Vánoc.

V Náchodě se bude už tradičně zpívat ve vstupní hale Městské knihovny, a to za doprovodu oblíbené kapely Klapeto. Akce se zde koná ve spolupráci s náchodským Střediskem volného času Déčko. To ve vstupní hale knihovny připravilo týdenní vánoční výstavu „Děti dětem“. K zakoupení se zde nabízejí vánoční dárky z keramiky, adventní dekorace, zvonečky, svíčky, cukroví, drobné šperky, přáníčka a vlastnoručně vyráběné dárečky. „Vstupné na výstavu je dobrovolné, avšak podporou této akce či zakoupením výrobků návštěvníci přispějí na podporu zvířat a chovatelských aktivit Déčka, na provoz chovatelských kroužků a krmení zvířátek,” vysvětluje Tereza Išová z Déčka. „Děti dětem“ je už tradiční adventní akce s charitativním podtextem. Každý výrobek má tedy dvojí přidanou hodnotu – první mu dává autor a tu druhou nový majitel s úmyslem přispět na dobrou věc.

Zazpíváme si také v srdci Českého Betléma, u stromečku na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují. Tuto akci v letošním roce podpoří ZŠ Krčín, sbor Notičky pod vedením Jany Vitverové.

Na notu Vánoc se i letos naladí spolu s Deníkem v Jasenné u malovaného betléma. „Obecní úřad v Jasenné pořádá v Restauraci Na křižovatce odpolední vánoční posezení pro své seniory, a to s vystoupením dětí z místní školy a školky. A zároveň s tím proběhne v podvečer akce Česko zpívá koledy, takže kdo bude chtít, přesune se jenom o kousek dál, a to k našemu malovanému betlému a tam si s chutí může zazpívat,“ říká Jiřina Rolečková, která se ujala organizace, a dodává: „Nebude chybět něco dobrého k pití a snad zase letos dopadne ještě teplá vánočka. Ke zpívání koled se dnes přidají také v Polici nad Metují na Masarykově náměstí i v kostelíku ve Lhotě u Nahořan. „Děti z nahořanské školy a školky vystoupí s vánočními koledami, básničkami a divadelní hrou od 17 hodin v kostelíku ve Lhotě u Nahořan. Na závěr se zapojí do akce Deníku Česko zpívá koledy a všichni společně si v 18 hodin zazpíváme,“ plánuje Magda Michalová, ředitelka ZŠ a MŠ Nahořany.

Vánočně se naladí také v Rožmitálu, kde si společně zazpívají nejen tamní obyvatelé, ale také místní skupina Českého červeného kříže Rožmitál společně s partnerskou organizací Českého svazu bojovníků za svobodu Broumov.

Letos nově se k celorepublikové akci Česko zpívá koledy připojí českoskalická Vila Čerych. Těšit se můžete nejen na příjemnou atmosféru vily, která patří ke klenotům české předválečné architektury, ale i na hudební doprovod dětí ze ZUŠ v České Skalici.