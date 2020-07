Ruprechtický Špičák je nejvyšší hora české části Javořích hor. V minulých letech se na něm v horkých letních dnech podepsalo několik požárů, o většinu stromů ve vrcholové partii ho připravily orkán Kyrill a vichřice Emma. Nyní mu na kráse nepřidávají někteří turisté, kteří mají 880 metrů vysoký Špičák cílem svých výletů kvůli rozhledně. Jak je ale na místě nepřehlédnutelné mnozí z turistů se rozhodně nechovají tak, jak by si příroda zasluhovala.

Turisté, ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

V době koronavirových opatření, kdy byly uzavřeny hranice a turismus fungoval v omezeném režimu, tak byl na nejvyšším vrcholu Javořích hor pořádek. Jak se ale otevřeli hranice, tak to začalo – prázdné láhve vodky a odpadky s polskými nápisy deklarují to, kdo je původce nepořádku. A to nejde jen o běžný„čurbes“ z poházených odpadků, ale i záměrnou devastaci.