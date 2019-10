Benefiční „Koncert pro Petra a Pavla“ zahájí v 16 hodin Noah-Benedikt Hahn - mladý německý saxofonista s kořeny na Broumovsku. "Noah-Beneditkova prababička pocházela z Martínkovic a odešla v roce 1946. Dnes její čtrnáctiletý pravnuk z vesnice Farsleben, která leží kousek od Magdeburgu, města úzce spojeného se sv. Vojtěchem, pravidelně ministruje o Velikonocích právě v broumovském děkanském kostele. Už v pěti letech začal hrát na flétnu, od devíti pak na alt saxofon. V prosinci 2014 měl svůj první recitál, v létě 2018 a 2019 už hrál před publikem sčítající na 25 tisíc posluchačů," přibližuje umělecký růst mladého saxofonisty děkan broumovské farnosti P. Martin Lanži, a dodává, že druhým účinkujícím pak bude Prima Jazz band pod vedením ředitele broumovské ZUŠ Štěpána Přibyla.

Kromě hudebního zážitku budou pro posluchače připraveny i světské radosti. "Během koncertu bude možné se občerstvit broumovským pivem, uzeninou či něčím sladkým," neopomněl zmínit broumovský farář.

Výtěžek z koncertu a občerstvení chce děkanství použít na financování projektové dokumentace pro opravu fasády a oken kostela sv. Petra a Pavla. "Hlavní chrám rozsáhlé broumovské farnosti, který je už druhým rokem opravován i díky prostředkům z Česko-německého fondu budoucnosti, se tak může těšit, že v druhé dekádě 21. století nebude už jenom díky opravené střeše bezpečný, ale i opět krásný," věří děkan P. Martin Lanži.

Farní kostel sv. Petra a Pavla prošel za uplynulých deset let významnými opravami. V roce 2010 se povedla oprava dosluhující elektroinstalace za 400 tisíc korun. Od roku 2012 probíhá postupná výměna střešní krytiny, která do roku 2018 dosáhla nákladů přes šest milionů korun a práce za další dva miliony budou pokračovat až do roku 2020. V letech 2014 – 2017 proběhlo rovněž restaurování varhan v celkové výši 1,35 miliónu a od roku 2016 se začalo i na restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého za dosavadní částku 1,124 miliónu korun. Od roku 2021 by farnost ráda započala právě opravu fasády a okenních výplní.

Jiří Řezník