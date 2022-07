Oblastní nemocnice Náchod je největším krajským zdravotnickým zařízením a spádově slouží pro více jak 200 tisíc obyvatel. V roce 2020 dokončená první etapa její modernizace za 1,6 miliardy korun je dosud největší investicí ve zdravotnictví v historii Královéhradeckého kraje.

Parkovací dům je založený na pilotech a tvoří ho nosný železobetonový skelet. Součástí objektu je i venkovní parkovací plocha s novým veřejným osvětlením a parkovacím systémem, který automaticky otevírá závoru pomocí kamer pro čtení registračních značek vozidel. Pacienti a návštěvníci nemocnice mají k dispozici i výtah pro 15 osob. Po vjezdu do objektu jsme postupně vystoupali až na střechu parkovacího domu. Počítáním aut v jednotlivých patrech jsme zjistili, že před polednem byla využita zhruba čtvrtina kapacity.

„No je to bezvadný, jsem moc ráda, že se možnost parkování zlepšila,“ řekla nám žena usedající do stříbrného vozu. „Vždycky, když jsem měla jet do nemocnice, jsem trnula, kde najdu nějaké místečko na zaparkování. Teď už budu jezdit najisto sem, tady bude místo pokaždé – aspoň doufám,“ usmála se a odjela.

Náraz vagónů, Barunka prostřílená nacisty. Kolem slavné sochy je řada tajemství

První půlhodina zdarma

Sama ještě nemusela platit, protože funkčnost automatického závorového systému, který se používá např. ve velkých obchodních centrech, dolaďovali dva pracovníci. Ale jinak bude parkování zpoplatněno. Prvních 30 minut je zdarma, následující hodina 30 Kč, každá další 20 Kč. Maximální cena za den bude 150 korun. Platit je možné v hotovosti nebo platební kartou v automatické pokladně při vstupu do parkovacího domu.

Na otevření parkovacího domu naváže plánovaná rekonstrukce spodního parkoviště se 70 místy v místě hlavního vjezdu do areálu nemocnice. To se uzavře už příští týden 9. července. „Od 11. července bude připravené pro stavební firmu, která začne s rekonstrukcí. Když to všechno půjde dobře, mohlo by být do konce září hotovo,“ sdělil ředitel Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach. Za tři měsíce by zde mohlo být připraveno 60 parkovacích míst určených zejména pro pacienty. Ti to odtud mají do ambulantního pavilonu mnohem blíže než z parkovacího domu. „I zde bude závorový parkovací systém. Primárně bych chtěl zabezpečit, aby ho mohli využívat zejména pacienti. Aby tato místa hned ráno neobsadili naši zaměstnanci, nabídneme jim slevu na parkovném, která bude platit jen pro vjezd do parkovacího domu,“ vysvětlil ředitel nemocnice, jak chce motivovat zaměstnance, aby odstavili své vozy v novém parkovacím domě.

Rovnýma nohama do prázdnin, dva měsíce volna začínají i školákům z Broumova

Kvůli plánovaně rekonstrukci spodního parkoviště se muselo přemístit odběrové místo pro testování covid-19. Nově se odběrové místo nachází mezi nově postaveným pavilonem K a budovou RHB za stavebními buňkami. Místo a trasa jsou značeny.



Vedle nové možnosti v parkovacím domě budou moci pacienti od 9. července využívat parkoviště za Bartoňovou ulicí s kapacitou přibližně 60 míst, které je v současné době využíváno zaměstnanci nemocnice. Možnosti parkování se tak v dolním areálu náchodské nemocnice výrazně zlepší, a to z původních 260 na nových 432 parkovacích míst.



Trutnovská nemocnice by se měla také dočkat nového parkovacího domu s kapacitou 320 parkovacích míst za zhruba 190 milionů korun. Se zahájením výstavby se počítá v roce 2024. „Souběžně investujeme do rozvoje našich nemocnic v Jičíně, Dvoře Králové nad Labem a Trutnově. Další velkou akci rozbíháme v rychnovské nemocnici, kdy na její modernizaci právě vybíráme zhotovitele stavebních prací za zhruba 800 milionů korun,“ řekl hejtman Červíček.