„Na základě oznámení o podezření na nelegální cestovatele byl Náchodě v prostoru celního deklarantu v Bělovsi prohledán kamion. Ve spolupráci s celníky, kteří kamion nejprve odblombovali, jsme v nákladovém prostoru objevili pět migrantů bez cestovních dokladů,“ uvedla tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje Iva Kormošová, která doplnila, že se jednalo kamion s rumunskou poznávací značkou. „Všech pět cizinců jsme omezili na osobní svobodě a převezli na služebnu cizinecké policie ke zjištění jejich totožnosti a dalším úkonům,“ doplnila Iva Kormošová.

Podle informací z Celního úřadu měl kamion tranzitovat z Turecka přes Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko do České republiky. "Právě v Náchodě byl režim tranzitu ukončen a zboží mělo být propuštěno do volného oběhu pro příjemce z Nového Města nad Metují," prozradila Deníku tisková mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj Jitka Fajstavrová.

Zboží bylo přepravováno pod celním dohledem a nákladový prostor kamionu byl opatřen lankem z celní závorou. "Celníci ale při kontrole zjistili, že lanko na boku vozidla je porušené. Kromě deklarovaného zboží nahlášeného v celním prohlášení tak v návěsu objevili i pět cizích státních příslušníků," doplnila k odhalení černých pasažérů Jitka Fajstavrová.

V Královéhradeckém kraji případy s pašováním lidí nejsou příliš časté. „Jedná se o druhý odhalený případ letošního roku,“ potvrzuje Iva Kormošová, a dodává, že první případ byl odhalen na konci říjnu letošního roku, kdy byli zachyceni dva Syřani.

To, jak se pětice migrantů do přívěsu dostala, jestli chtěla na hraničním přechodu v Bělovsi překonat hranici do Polska, a která země měla být cílovou destinací černých pasažérů je předmětem vyšetřování.