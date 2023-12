Při rozhovoru se sousedy zazněla i možnost, že neznámý sprejer si třeba v noční tmě dům spletl a vzkaz byl určen někomu jinému. „To já nedokážu posoudit, ale možné to je. Jestli to tak bylo, tak se to snad podaří vyšetřit policii," přála by si, aby byl pachatel dopaden. Po návštěvě u policie se rozhodla motivovat případné svědky sprejerského počinu finanční odměnou. „Chtěla bych poprosit, pokud by měl kdokoliv nějakou informaci vedoucí k dopadení pachatele, tak jsem ochotna vyplatit nějakou částku. Záleží mi na tom, protože to je pro ostudu," žádá o pomoc případné svědky.

„Vidíte, že to je starý rodinný dům, žádná novostavba, na kterou bych si půjčila peníze. V životě jsem nikomu nic nedlužila a nikomu nic nedlužím," říká žena, která nedávno podstoupila operaci očí a má kvůli poškození páteře omezenou pohyblivost. „Jsem stará a nemocná ženská a jediné co chci, tak je mít klid a starat se o rodinu a o kočičku, to je všecko," derou se jí do oči slzy.

„Stalo se to v noci z 1. na 2. prosince," říká majitelka objektu Ilona Janečková, která se o nechtěnému zviditelnění domu dozvěděla od sousedů, kteří kolem chodí na nákup do nedalekého obchodu. Ti si všimli, že v sobotu ráno 2. prosince už byl dům posprejovaný. Kromě symbolů dámských a pánských pohlavních orgánů se na fasádě objevil i nápis vyzývající dlužníka k zaplacení. Paní Janečková ale odmítá, že by něco někomu dlužila.

Teď ji čeká čištění fasády, čehož se upřímně děsí. „Vím že to je nákladná záležitost. Čekám jestli dostanu nějaký příkaz to odstranit, protože je mi jasné, že to je pro ostudu," děsí se částky, kterou bude muset za odstranění zaplatit. „Ze zkušenosti známých vím, že se to může bohužel později třeba i opakovat," děsí ji představa, že by se po odstranění obrázků přišel sprejer vyřádit znova.

Za celou dobu co pamatuje, tak nikdy s domem, kde dříve její maminka provozovala jediný obchod s potravinami v obci, nikdy nebyl problém. Až do léta letošního roku. „Začalo to krádeží dříví u domu, zalomeným klíčem v zámku, rozbité okno a pořád se tu od léta něco děje," říká majitelka domu.

Podle Tomáše Hojky, který se čištěním povrchů staveb zabývá, bude odstranění barvy stát mezi 20 a 30 tisíci korun. „Z oken to půjde smýt dobře, horší to bude z těch rámů, ze kterých to smyjeme i s barvou a budou se muset znovu natřít," soudí z fotografie posprejovaného domu. „Koukám, že to je starší omítka, takže přesně do původního stavu to vrátit rozhodně nepůjde," dodal, že barevnostním rozdílům by se fasáda nevyhnula.

Nebetyčný vandalismus nemile zaskočil i starostku Kramolny Jitku Kropáčkovou. „Je to zcela výjimečný případ. Maximálně nám děti posprejovali autobusovou zastávku, ale v takovéto míře se u nás ještě nic takového nestalo," říká starostka, která si je vědoma, že to není dobrá vizitka nejen pro majitele, ale i pro obec. „Nechápu, jak toto může někdo vůbec veřejně napsat. Je to smutné, ale doufám, že s tím majitelé objektu něco udělají a ty malůvky nechají odstranit," dodala starostka obce.