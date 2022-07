„Jsem rád, že se povedlo proklestit další cestu, jak pohodlně a třeba i velkoryse přispět k neutuchajícím snahám o obnovu kostelů,“ komentuje novinku broumovský farář Martin Lanži, pod jehož taktovkou opravy broumovské skupiny kostelů postupují.

Vzhledem k tomu, že na Broumovsku aktuálně probíhá každoroční akce Léto otevřených kostelů, kterou využívají k návštěvě kostelů stovky lidí, nechce broumovský farář s instalací platebních terminálů příliš otálet. "Minulý týden jsem podal žádost o jejich instalaci a teď čekám na termín," potvrzuje Lanži, že chce zprovoznit novinku v co nejkratší možné době.

Mezi průkopníky bude broumovský farní kostel sv. Petra a Pavla, sv. Jakub Větší v Ruprechticích a kostel sv. Barbory v Otovicích. S dalšími kostely se zatím posečká. Jeden platební terminál by se teoreticky mohl objevit u unikátní nástěnné malby Posledního soudu, která se nachází na místě bývalého karneru a pozdější kůlny děkanského úřadu. Odborníci fresce říkají Triumf smrti a její vznik historik umění a prorektor Karlovy univerzity Jan Royt datuje do let 1320 – 1330. Broumovská farnost na zpřístupnění 700 let starého unikátu dlouhodobě pracuje. Oficiálně by měla být zpřístupněna 8. září za účasti europoslance Tomáše Zdechovského. A byl to právě on, kdo dohodu s Československou obchodní bankou (ČSOB) o platebních terminálech zprostředkoval.

"Jedná o velký posun, který pomůže farnosti vybrat mnohem více peněz na rekonstrukci broumovských kostelů," věří Zdechovský a dodává, že ČSOB nabídla platební terminály broumovské farnosti na půl roku zcela zdarma.

Podle Zdechovského se tato nabídka vztahuje na farnosti po celé České republice. „Už nyní registruji zájem několika dalších farností, tak uvidíme, jak se jim podaří s bankou domluvit,“ doplňuje lidovecký europoslanec, který bezkonkurenční nabídku ČSOB ocenil. „Ve spojení jsme byli ještě s další bankou, jež si ale za instalaci a provoz účtovala vysoké ceny, na které by farnosti neměly peníze," srovnává.

Opravy broumovských kostelů pokračují dál v neutuchajícím tempu. Právě probíhá předpřípravná fáze k obnově fasád v Otovicích, Vižňově a Heřmánkovicích. „Věříme, že se nám podaří opět úspěšně zažádat o peníze z fondů EU. Myslím, že šance jsou vysoké i díky tomu, že kostely jsou od července zapsány jako národní kulturní památky,“ dodává Martin Lanži.