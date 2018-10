Koupaliště čeká na novou příležitost. Pohnou se ledy?

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 8 500 Kč

Prodavači potravinářského zboží PRODAVAČ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 8500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Zaměstnavatel hledá pracovníka/-ici do podnikové prodejny v Dolanech - prodej masa a masných výrobků., Pracovní poměr na dobu určitou, zkrácený pracovní úvazek na 20 hod. týdně. Pracovní doba Po-Pá v rozmezí od 07:00 hod. do 16:00 hod., volné víkendy. Pracovníci se střídají na ranní a odpolední provoz. Nástup možný ihned., , Zaměstnanecké výhody: odměna za doporučeného zaměstnance, možnost nákupu výrobků za sníženou cenu, každý měsíc balíček z výrobků společnosti, odměny při pracovních a životních jubileích, podnikové dotované stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost ubytování., , Kontakt - Mgr. Belančinová Katarína; tel.: 491 419 418 (Po-Pá od 06:00 hod. do 14:30 hod.), e-mail: personalni@skalican.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Skaličan a.s. - provozovna, 552 03 Česká Skalice. Informace: Katarína Belančinová, +420 491 419 418(Po-Páod06:00hod.do14:30hod.).