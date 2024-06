Už příští týden má podle kalendáře i teploměru dorazit na Náchodsko nefalšované léto. Oteplení vyhlížejí také provozovatelé plaveckých areálů.

Koupaliště na Náchodsku jsou připravena na sezónu. Jaké novinky vás čekají? | Foto: Deník

Zatímco na koupališti v Jaroměři mají otevřeno od začátku června, na otevření se v sobotu 15. června těší na Jiráskově koupališti v Náchodě. Aqa Land v Meziměstí zahájí svůj provoz 22. června. Zdejší areál je také jediným z pětice koupališť na Náchodsku, kde si návštěvníci oproti loňsku připlatí - cena se zvedla o deset korun na 160,- pro dospělého návštěvníka, ale ceny permanentek zůstávají na stejné výši. Zajímavostí je, že ve třech z pěti koupališť na Náchodsku připadl loňský návštěvnický rekord na 9. července.

„S ohledem na optimistickou předpověď počasí na následující dny, otevřeme Jiráskovo koupaliště již tento víkend - v sobotu 15. června v 9.00 hodin," hlásá všem nedočkavým vodomilcům ředitelka Sportovních zařízení města Náchoda Kateřina Kramlová. Pro všechny má dobrou zprávu - vstupné na koupaliště zůstává stejné jako v loňském roce. To znamená, že základní vstupné pro dospělého je 100 korun a pro dítě 60 korun. Od 16 hodin nabízí zvýhodněné poloviční vstupné. „Pravidelným návštěvníkům se vyplatí zakoupit si permanentku buď na 30 návštěv za 1 600 korun nebo na 50 návštěv za 2 200 korun," zmiňuje možnost pro ty, kteří by chtěli trávit na koupališti velkou část léta.

Vloni přišlo v jeden den 1536 lidí

O chod koupaliště se v sezóně stará celkem 23 lidí. V dohledu nad koupalištěm a jeho návštěvníky se bude střídat celkem 14 plavčíků. Dále kolektiv doplňují pokladní a strojníci. „Plavčíci na koupališti tvoři z části stejný tým, jaký je na krytém bazénu, ale máme i nové plavčíky z řad studentů," říká Kateřina Kramlová a dodává, že provoz občerstvení na koupališti zajišťuje provozovatel přilehlé restaurace.

Pro návštěvníky tu je nově instalovaný umělý travnatý povrch pod pevnými lehátky v opalovací zóně. Ta je dovybavena i novými slunečníky. Hru na hřišti pro plážový volejbal zpříjemní nový písek. Ostatní vybavenost areálu je stávající jako v minulé sezóně.

V loňském roce se koupaliště v Náchodě otevřelo o tři dny později než letos. V provozu bylo 64 dnů od 18. června do 31. srpna. V této době ale bylo kvůli nepřízni počasí 11 dnů pro návštěvníky zavřené. „Nejvíce návštěvníků přišlo v loňském roce 9. července, kdy nás za celý den navštívilo 1536 lidí," doplnila Kateřina Kramlová s tím, že kapacita Jiráskova koupaliště je 1800 návštěvníků v jeden okamžik .

V Jaroměři koupaliště funguje už dva týdny

Jaroměřské koupaliště se řídí kalendářem bez ohledu na teplotu. „Každoročně otevíráme první červnovou sobotu a končíme první nedělí v září. Ani letos tomu nebude jinak," říká vedoucí areálu sportovních a volnočasových aktivit Jaroměř Pavel Martínek.

Stejně jako v Náchodě se ani zde vstupné nemění: Dospělí zaplatí za celodenní vstupenku 100,- korun , děti do 15 let 50,- korun. Poslední hodina vyjde na 30,- korun. I v Jaroměři jsou zvýhodnění častější návštěvy. „Kdo se chystá na koupaliště častěji, může využít permanentek za 1600 korun 50 vstupů, 1000 korun 25 vstupů nebo za 2500 korun sezónní. Pro důchodce, děti a studenty platí na permanentky sleva," zmiňuje Pavel Martínek možnosti pro pravidelné plavce.

O provoz plaveckého areálu se stará celkem 20 zaměstnanců na pozicích plavčík, strojník, pokladní, uklízečka. „Se sháněním dobrých zaměstnanců na všechny pozice je ale každoročně veliký problém," říká k zajištění chodu areálu s kapacitou 1600 návštěvníků, která ale historicky nebyla nikdy naplněna. „V loňském roce, kdy nám počasí moc nepřálo, navštívilo náš areál cca 23000 návštěvníků. Nejvíce to bylo 9. července, kdy se zde vykoupalo 978 osob," zmínil rekordní návštěvnost za loňský rok Pavel Martínek.

Na polickém koupališti budou letos i koncerty

Nové toalety a sprchy jistě ocení návštěvníci polického koupaliště, které je proslulé tím, že jeho vody v tropických dnech osvěží nejvíce. Vstupné zůstává stejné jako v roce 2023. Osoby nad 15 let zaplatí za den 80 korun, celosezonní permanentka vyjde na přijatelných 900 korun. „Letošní novinkou je rozšíření o permanentku na pět vstupů, což by mohli ocenit dovolenkáři," říká vedoucí technických služeb Police nad Metují Ivo Hambálek.

Novinkou budou i tři hudební akce, což nikdy v minulosti nebylo. Letos poprvé se provozovatelé rozhodli přenést kulturní program i do prostor koupaliště. Těšit se můžete na koncert skvělého zpěváka Davida Pomahače, mladé čtveřice z Hradce Králové Glad for Today a Prima Jazz Bandu. Vstupné bude vždy 190 korun.

SOUBOJ koupališť a vodních nádrží: Které na Náchodsku je pro vás NEJ?

Ivo hambálek přiznává, že sehnat dostatečný počet plavčíků nad 18 let je každý rok problém. „Na sezónu nabíráme cca 12 brigádníků. Potřebujeme jak plavčíky, tak strojníky, pokladní a uklízečku."

Pohled do loňské statistiky říká, že za 68 otvírácích dní přišlo na polické koupaliště 9031 osob. „Nejvíce to bylo 15. července, kdy byla denní návštěvnost rekordní počtem 686 lidí," uzavírá zástupce provozovatele koupaliště.

Nejmenší vstupné budou vybírat na plovárně v Teplicích nad Metují

Teplické koupaliště si stále zachovává půvab historické plovárny, což podtrhuje i zdejší režim čištění vody přes pískové filtry bez využití bazénové chemie Nejzajímavější atrakcí přírodního koupaliště je skokanský můstek s 1,5 m stupněm a třímetrovým prknem. I zde jako u předchozích koupališť se ceny před letošní sezónou neměnily. Dospělí zaplatí 60 korun děti a mládež do 18 let 40 korun na celý den. Děti do 100 cm výšky mají vstup zdarma

„Na koupališti je možné si zakoupit i sezónní permanentku. Dospělí zaplatí 700,- Kč a mají k tomu zdarma vstup i pro jedno dítě do 10 ti let, děti a mládež zaplatí 400 korun," říká referent sportovních a rekreačních zařízení Jan Stiller. Půjčovné sportovních potřeb je 40,- Kč/hod., pronájem kabinky na převlékání a odkládání osobních věcí stojí rovněž tak.

Do letošní sezóny vstoupí koupaliště beze změn ve vybavení - došlo jen k mírným úpravám sportovišť a zázemí pro návštěvníky. Na hladkém průběhu sezóny se podílí nepravidelný počet pracovníků, ale v sezóně jej udržuje v chodu již osvědčený tým 2-3 lidí. „I v letošním roce bude v provozu bufet s drobným občerstvením, který provozuje nájemce z Teplic n. M., který si personální obsazení zajišťuje sám," ujišťuje Jan Stiller, že hlad se dá utišit přímo v areálu.

V loňském roce bylo teplické koupaliště v provozu od června do konce srpna 57 dní. „Kapacita našeho koupaliště je 350 osob v jednu chvíli, denní návštěvnost se pohybovala mezi 250 a 300 osobami. Rekordní návštěva byla 25. srpna kdy se vystřídalo na koupališti 650 osob. V tu dobu se v Teplicích konal festival horolezeckých filmů," zmínil loňský rekordní den Jan Stiller.

Aqa Land v Meziměstí zdražil - dospělí si připlatí o deset korun více

Jediným areálem na Náchodsku, kde si návštěvníci oproti loňskému roku připlatí je Aqa Land v Meziměstí. „Vstupné jsme zdražili o 10 korun, ale cena permanentek zůstává," říká zdejší starostka Pavlína Jarešová. Aqa Land je ze všech koupališť na Náchodsku nejnovější, nabízí největší možnost vyžití, což se promítá i do ceny - dospělý zaplatí za celodenní vstup 160 korun. „Novinkou v letošním roce jsou nové slunečníky a plážová lehátka, které budeme půjčovat. Občerstvení bude posíleno o výdejní automat," doplnila starostka k chodu vodního světa, který bude zajišťovat 14 zaměstnanců - šest plavčíků, čtyři pokladní, dvě uklízečky a dva správci.

Maximální jednorázová kapacita koupaliště je 1040 lidí. „Vloni jsme měli otevřeno 57 dní a nejvíce lidí přišlo 9. července, kdy přes pokladnu prošlo 1284 osob," nahlédla do statistiky za loňskou sezónu Pavlína Jarešová.