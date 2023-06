První desítky plavců přišly o víkendu poprvé na koupaliště v Jaroměři. Další zařízení na Náchodsku se otevřou zřejmě zhruba v polovině června. Reportér Deníku zjistil, jaké novinky si provozovatelé připravili a o kolik korun oproti loňsku zdražili.

Koupaliště v Jaroměři otevřelo, další čekají na počasí... | Video: Stanislav Ďoubal

První červnovou sobotu zasedla pokladní Libuše Petříková do své židle u vstupu do malebného areálu koupaliště v Jaroměři a obsloužila první plavce a zájemce o permanentky. Načala tak svoji 12. sezonu. Při letošní premiéře sice bylo slunečno, ale teplotu tlačil dolů vítr. Přesto bazén využily první desítky lidí.

„Zatím velká návštěvnost není, vítr je docela studený. Lidé si spíše chodili pro permanentky,“ popisovala první den Libuše Petříková, která svou práci mám moc ráda. „Ráda pracuji s lidmi, navíc tady manžel tady dělá strojníka, takže máme k našemu areálu i osobní vztah,“ vysvětlila.

Do vody i na kafe každý den

Areálu v ulici Karla Lánského vévodí padesátimetrový plavecký bazén. Vedle je dětský bazén s vyhřívanou vodou, skluzavka či brouzdaliště. K dispozici je široké zázemí včetně půjčovny slunečníků či hřiště na plážový volejbal. Mezi prvními letošními návštěvníky byla i Evženie Gröneová. V zimě jezdila do hradeckého plaveckého bazénu, nyní je držitelkou permanentky na 50 vstupů do svého domácího prostředí.

„Hrozně jsem se na sezonu těšila. Jsem narozená ve znamení raka a jako vodní znamení bych nejraději plavala každý den. Když to jde, tak sem taky každý den chodím. Voda je výborná, naprosto čistá a prostředí je také bezvadné. Máme tu dobrý kolektiv, pobavíme se, dáme si kafe, posedíme a užíváme si to,“ pochvalovala si Evženie Gröneová na dece při okraji bazénu.

Celodenní vstupné pro dospělé v Jaroměři vzrostlo z 80 na 100 korun, děti a důchodci platí místo 40 o desetikorunu více. O stokorunu šly nahoru permanentky na 50 a 25 vstupů, nyní přijdou na 1 000 a 700 korun.

Nová úpravna a kvalitnější bazén v Polici

Po roční rekonstrukci se otevře koupaliště v Polici nad Metují. Areál je vzdálený zhruba 10 minut chůze od centra města směrem na Suchý důl a první návštěvníky by měl přivítat o víkendu 17. a 18. června. Záleží na počasí.

Nové je technologické vybavení strojovny pro úpravu vody ve všech bazénech, předělaný je velký plavecký bazén, který je provozovatel nechal vylepit bazénovou fólií.

„Na příští sezonu by mohlo být přichystané i zázemí včetně občerstvení, letos se to kvůli rekonstrukci nestihlo,“ doplnil sportovní referent polického Centra kultury, vzdělávání a sportu Martin Balák.

Kolik stojí den u vody? Podívejte se na cenové srovnání dvou set koupališť v ČR

„V pondělí bude hygiena odebírat vzorky vody. Pokud bude všechno v pořádku a bude dobré počasí, rádi bychom v půlce měsíce otevřeli,“ potvrdil správce koupaliště Ivo Hambálek.

Dospělí zaplatí za vstup do polického areálu 80 korun, děti od 6 do 15 let, studenti a důchodci 60 korun. Permanentka na celou sezonu přijde na 900, respektive na 600 korun.

Přenosná permanentka pro rodiny i firmy

V Meziměstí se na koupališti AQA Land rozjede sezona v pátek 23. června, ovšem lidé se zřejmě budou moci přijít vykoupat i dříve.

„Pokud bude hezké počasí, otevřeme už o víkendu 17. a 18. června. Přes pracovní týden však zůstane zavřeno. I v minulosti jsme otevírali na poslední dva červnové víkendy,“ vzkázal správce sportoviště Zdeněk Seifrt.

Celodenní vstupné pro dospělého přijde na 150 korun, děti od 3 do 15 let zaplatí 80 korun a důchodci a držitelé průkazů ZTP ještě o 20 korun méně. Permanentka stojí 1 300 korun, tedy o 300 korun více než vloni, dětská permanentka podraží ze 600 na 800 korun. Letošní novinkou je přenosná permanentka za 2 500 korun.

Po letech čekání je tu průlom! Nové Město může začít chystat výstavbu koupaliště

„Myslím, že ji ocení zejména rodiny a také firmy, které je mohou nabídnout svým zaměstnancům,“ podotkl Seifrt.

Jiráskovo koupaliště v Náchodě ceny zvyšovalo vloni a letos tak zůstanou stejné. I tam lidé poprvé vyrazí v sobotu 17. června.

„Chtěli jsme otevřít již tuto sobotu, ale vzhledem k počasí to odložíme. Ještě to upřesníme a potvrdíme v příštím týdnu. Co se týká novinek, tak bude k dispozici nerezový dětský bazén s atrakcemi, který jsme otevřeli vloni,“ uvedla ředitelka Sportovních zařízení města Náchoda Kateřina Kramlová.

Celodenní vstupné do areálu stojí 100 korun, děti od 100 centimetrů výšky, studenti a důchodci zaplatí 60 korun. Za permanentku na 50 dají dospělí 2 200 korun, za 30 vstupů 1 600 korun, zvýhodněné permanentky přijdou na 1 200 a 1 000 korun.