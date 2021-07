Stovky návštěvníků, trávník pokrytý dekami, plné bazény a fronta na skluzavku – tak vypadal běžný prázdninový den v meziměstském Aqa Landu o letních prázdninách před třemi roky. To je letos sen o kterém si provozovatelé mohou nechat jen zdát. Vloni se už na poklesu návštěvnosti promítlo obcházející strašidlo koronaviru a letos to je po návštěvnické stránce ještě větší propadák.

„Je to opravdu bída – teď tu jsou jen dva lidé,“ kroutí hlavou správce areál Zdeněk Seifrt. „Věřím ale, že odpoledne se ještě vyčasí a pár dalších lidí dorazí. Opravdu to ale není žádný zázrak,“ dodává.

Nelehkou otázku řeší vedení města, které provozní ztrátu musí uhradit z rozpočtu. „Byl jsem na koupališti před několika dny. Bylo hezky, svítilo slunce, voda fajn a bylo tam pět lidí. Když si vezmete, že jeden člověk nám sedí v kase, je tam správce, dva plavčíci a uklizečka, tak to je jeden na jednoho,“ popisuje situaci, která není nijak výjimečná a ilustruje aktuální stav.

Vzhledem k tomu, že od 25. června, kdy se koupaliště otevřelo, tak přišlo pouze něco málo přes dva tisíce návštěvníků, chtěla radnice původně uzavřít koupaliště už dnes. Z této ostré varianty nakonec sešlo a termín uzavření se posunul na 31. července. „Zkusíme dotáhnout celý měsíc dokonce, abychom viděli, v jaké ztrátě budeme,“ říká s vědomím, že na pomoc v podobě návštěvníků z Polska nelze spoléhat. „Vypadá to, že v Polsku se také přitvrzují protiepidemická opatření, takže je to od cesty přes hranici na koupaliště odrazuje,“ je si vědom starosta.

V meziměstském areálu totiž v minulých letech polština převládala nad češtinou a podle odhadu tvořili Poláci kolem 70% návštěvníků. Ještě přede dvěma roky využívaly přeshraniční autobusovou linku mezi Walbrzychem a Meziměstím zástupy polských výletníků. Z polské strany byla dokonce poptávka aby jezdilo na koupaliště více autobusů. Počet Poláků měl už vloni výrazný propad a jejich návrat se ani letos nekoná. „Je to sporadické, za den jich přijede někdy deset, jindy dvacet,“ odhaduje správce Seifert.

Do karet nehraje ani počasí. „Jeden den je skoro 35 stupňů a druhý den vítr láme stromy, takže to je těžké,“ říká starosta Sadílek, že ať je na koupališti tisíc lidé anebo jen pět, tak servis zajišťující chod areálu musí fungovat stále ve stejném režimu. Na nákladech radnice nic neušetří. „Žádné koupaliště není výdělečné. I v minulých letech jsme dopláceli kolem 400 až 500 tisíc korun, ale to bylo za celou sezónu. Teď máme ještě vyšší ztrátu už v půlce července. Nemůžeme si dovolit rozhazovat,“ dodává starosta, který vzpomíná na zlaté časy. „Pamatuji, že měsíc v kuse bývala denní návštěvnost 900 až 1200 lidí. Letos bylo maximum dvakrát kolem 500 lidí.“

Naději ještě úplně nepohřbil správce Zdeněk Seifrt. „Třeba se to ještě rozjede, to nikdo neví. Vloni to taky vypadlo ze začátku všelijak, zdálo, se že to bude špatný a nakonec návštěvnost překročila 19 tisíc,“ dívá se do statistik.